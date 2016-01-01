В Иванове представители провластного НОДа встречались с либеральной «Солидарностью»





НОДовские активисты стали застрельщиками дискуссионной встречи, они же предложили тему - результаты работы Президента Путина. Драки не было, однако по окончании встречи участники договорились, что видеозапись встречи не будет опубликована. Определенный контакт состоялся, либералы пригласили своих оппонентов на показ фильма «Немцов», который должен пройти в скором будущем в Иваново.

Для справки:

Национально-освободительное движение (НОД) - российское политическое движение. Первые упоминания о движении относятся к ноябрю 2012 года. Позиционируется её активистами как организация без статуса юридического лица.

В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства.

Деятельность НОД выражается в распространении своей идеологии и изменении общественного сознания посредством участия в пикетах и митингах, распространения агитационных материалов, персональной работы с представителями власти и др. Также в деятельность движения входит противодействие цветным интервенциям (т. н. «уличная компонента») и «разведка» противников суверенитета. В 2016 году активисты движения активно участвуют в политической жизни страны и в частности, ряд участников НОД баллотируется на выборах в Госдуму РФ.

Объединённое демократическое движение «Солидарность» (ОДД «Солидарность», Движение «Солидарность») - российское общественно-политическое движение. Движение заявляет о намерении объединить граждан, разделяющих ценности демократии, прав человека, правового государства и критически настроенных по отношению к существующей власти.

Движение основано в конце 2008 года. У его истоков стояли такие известные общественно-политические деятели как Борис Немцов (1959-2015), Гарри Каспаров, Илья Яшин, Владимир Буковский.

В «Солидарность» в личном качестве вошли члены многих оппозиционных организаций: ОГФ, бывшего СПС, РНДС, «Яблока», участники молодёжных движений «Оборона», «Мы», «Смена» и члены ряда других менее известных организаций; фактически Движение возникло и долгое время развивалось как коалиция российских демократических сил.

Движение является яркой частью несистемной, независимой оппозиции, последовательно выступая против действующей в России авторитарной власти. «Солидарность» с самого создания поставила перед собой задачу объединить российских демократов, сформулировать внятную альтернативу развития России и способствовать смене установившегося в стране политического режима, олицетворяемого В. Путиным.

Движение официально не регистрировалось. «Солидарность» как таковая не является частью какой-либо партии, оставаясь отдельной организацией.

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