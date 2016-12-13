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Новости

сегодня, 12:16

Житель Ивановской области украл 10 бутылок водки

Ущерб составил порядка 3500 рублей


В полицию с заявлением обратилась 54-летняя жительница села Ингарь Приволжского района. Женщина сообщила, что при неизвестных обстоятельствах из ее гаража, расположенного рядом с домом, пропали спиртные напитки. Злоумышленник проник в гараж, подобрав ключ к навесному замку входной двери, и похитил 10 бутылок водки. Ущерб составил порядка 3500 рублей.  

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 22-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной.

Сейчас по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: водка кража полиция
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