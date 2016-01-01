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Новости

сегодня, 12:08

В Ивановской области с поличным задержаны двое парней, сливавших бензин с чужой «ГАЗели»

Полиция проводит проверку


В Фурманове правоохранители с поличным задержали двух местных жителей 23 и 22 лет. Молодые люди пытались слить бензин с чужой машины - «ГАЗели». Во время задержания в руках у злоумышленников находилась канистра с горючим и шланг.

Как выяснилось, парни пытались заправиться чужим бензином, чтобы прокатиться на автомобиле одного из них. На покупку бензина денег у них не оказалось.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Один из подозреваемых ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

ключевые слова: автомобиль бензин кража полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							По пальцу им отрубить и отпустить с миром. Законодательно все равно им ничего не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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							Это за первый раз, за второй раз уже по 2 пальца отрубить, за 3 -3, ну и последняя попытка :) Итого у них будет 4 попытки, потом вообще неудобно будет :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван Субботин								
							
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  • сегодня, 14:20
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							они в кохме на синей четверке ездили сливали? щас приплетут и это и точно загремят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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