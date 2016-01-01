В Ивановской области с поличным задержаны двое парней, сливавших бензин с чужой «ГАЗели»

Полиция проводит проверку





В Фурманове правоохранители с поличным задержали двух местных жителей 23 и 22 лет. Молодые люди пытались слить бензин с чужой машины - «ГАЗели». Во время задержания в руках у злоумышленников находилась канистра с горючим и шланг.

Как выяснилось, парни пытались заправиться чужим бензином, чтобы прокатиться на автомобиле одного из них. На покупку бензина денег у них не оказалось.

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В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Один из подозреваемых ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.