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Новости

сегодня, 11:42

В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током

Пострадавшая находится в реанимации


Трагический случай произошел на остановке «Киноцентральный» в Иванове. 28-летняя девушка заходила в троллейбус, взялась за поручень. Как отмечают очевидцы, начала истошно кричать. Шокированные свидетели рассказали, что девушку ударило током, буквально «примагнитило» к троллейбусу, пострадавшую пришлось практически оттаскивать от поручня.

Девушка побледнела, покрылась пятнами, у нее отказали ноги. Сейчас она в больнице, в реанимации, находится в сознании.

Ссылаясь на врачей, родственники рассказали корреспонденту IvanovoNews: пострадавшую спасло то, что она еще молодая и у нее нет проблем со здоровьем. Окажись на ее месте пожилой или больной человек, у него остановилось бы сердце.

По нашей информации, очень переживает водитель троллейбуса Иван - не за себя и последствия инцидента, а именно за самочувствие пострадавшей.Известно, что к пострадавшей уже приходила полиция, заявление в правоохранительные органы написано.

Все подробности случившегося, а также комментарии МУП «Ивановский пассажирский транспорт» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: ЧП троллейбус пассажир электричество ток
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Комментарии (47)

	


	

	

		
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  • 
								
									МУРАТЯКИН								
							
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  • сегодня, 12:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотелось бы номер машины услышать!!!Буду обходить ее стороной)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									никто-не-совершенен								
							
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  • сегодня, 14:51
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обходить стороной надо маршрутки. Они чаще ставятся причиной травмирования и даже гибели людей.  А приборы и аппараты электрические  (как трамвай-троллейбус) всегда потенциально опасны. Могут током ударить даже детские игрушки. А девушку жалко. Пусть выздоравливает скорее.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							КВР не делаем, подвижной состав не обновляем, технических специалистов сократили, вот и результат. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Федоров.Иди вон.Вон вон вон.!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Иваново не участвует ни в одной из федеральных программ по обновлению подвижного состава. Во многих регионах новые низкопольные троллейбусы. Чем у нас вообще занимается комитет по транспорту? Защищает частников и никакого внимания троллейбусам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вова а сколько лет этим троллейбусам вы сами то знаете ?   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							г-н Куликов.Может новые купите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							г-н Куликов.Может новые купите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да уж - троллейбусы в иваново, как железные гробы. Вот в Ярославле, например, в троллейбусах тепло и комфортно, бегущая строка показывает время, температуру в салоне. Приятно ездить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вообще это может быть заказухой типо посмотрите какие опасные троллейбусы. Сколько в студентчиские годы да и сейчас приходится ездить такого не наблюдал. А во всем виноват именно отдел транспорта так как ничего не делает кроме набивания своих карманов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sorenza								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подстава какая-то, чтоб быстренько прикрыть троллейбусы в Иваново, типа как с экскурсиями школьникам - уже никто никуда не едет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Экономически они невыгодны и создают пробки и медленно двигаются но закрывать их не стоит  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И БАТУРИН НАМ ПРОДВИГАЕТ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ЧТОБ  НАС ТОКОМ ПО ГРАФИКУ БИЛО     								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемый shraibickus2017@yandex.r  можно подумать, что в ваших маршрутках люди не получают увечья. Ежедневно с перегрузом возите ИЗДЕВАТЕЛИ! Постоянные ДТП с маршрутками, а летом когда водителю руку оторвало?  Перелогинься, господин которому всегда мешают троллейбусы. Микроавтобусы не соблюдают графики у них просто их нет. Нужно переставать крышевать частников и обслуживать их интересы. Задуматься о людях в первую очередь. Обновлять подвижной состав, сделать проездной и расписание. А КУЛИКОВУ ТРОЛЛЕЙБУСЫ МЕШАЮТ но его 32 и 8 мые автобусы заканчивают на несколько часов раньше. И начинают работу позже!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Володя тихо тихо а Куликов здесь причем ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									transport_ivanovo								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Михаил Арсеньевич чем вам троллейбусы помешали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Володя так вы не ответили на мой вопрос по поводу продвижения маршрутов с нелегалами .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы Володя лучше расскажите как вы маршруты продвигаете в месте с нелегалами 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									transport_ivanovo								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне самому даже стало интересно как я могу продвигать маршруты? Все фамилии нелегалов и Гос Номера без договорников публично озвучиваю. Для меня самое главное что бы конкурс был максимально прозрачным. И его не выигрывали такие конторы как Транслайн которые своими фордами не способны перевезти пассажиров при этом нанимают подрядчиков берут с них деньги за работу и выпускают их в рейс без карты маршрутов. Сами в шоколаде а рискуют реальные люди которые занимаются перевозками. Почему этим не занимается прокуратура?     
    
shraibickus2017@yandex.r  Про вас я видимо много правды рассказал которая не понравилась вот и пишите грязь. Люди всё видят и сколько меня не гнобите вы от этого чище всё равно не станете!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lamlama								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как ужас. Здоровья этой девушке желаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насколько помню и в старые времена в сырую погоду в рогатых током било и сокращение  здесь не причем господин Батурин 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									granitiv								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ИМХО: Раз не возможно следить за состоянием троллейбуса - его необходимо убрать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Точнее надо убрать директора.И поставить на его место человека реально болеющего душой за судьбу троллейбуса.Который  не будет  подписывать бумажки на увольнения и списывания,а будет искать пути выхода из задницы предприятия и дальнейшего его развития.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бред какой-то несешь. Одно бла-бла-бла. Называй конкретного человека, которого предлагаешь, называй конкретные факты незаконных увольнений и списаний подвижного состава! В противном случае все твои слова сплошное пустобрехство.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На фиг эти троллейбусы! Ликвидировать как класс. Самый отсталый, неуклюжий и неповоротливый вид транспорта, загромождающий улицы и создающий пробки. Во многих городах идет ликвидация троллейбусных сетей и только у нас вцепились в это железное дерьмо всеми руками, да еще бюджетные деньги тратят на его содержание.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И на чем ездить собираешься товарищ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У меня машина, а эти ржавые консервные банки реально создают помехи на дороге.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот это и говорит о твоей культурности.Ты думаешь только о себе. Люди у которых нету тачки,что по твоему должны пешком ходить или пихаться или лезть на крышу маршрутки?Пробки создают не троллейбусы.,а большое кол-во маршруток.Вот поедешь со стороны Пушкина к пл.Ленина посчитай для интереса сколько там стоит в пробке маршруток.Охренеешь от цифр.И еще раз очень жаль,что тебе похер на других людей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот знаешь, что тебе скажу, чудик? Все беды, созданные маршрутками и троллейбусами вместе с МУП ИПТ, не стоят ни единой слезинки пострадавшей девушки! Если этот вид транспорта реально опасен (а он опасен), то его нужно однозначно запрещать! И не маршрутки создают пробки, а именно эти рогатые чудовища из-за своей неуклюжести и постоянных срывов с проводов. Тебе, чудику, не понятно, что троллейбус - это транспорт первой половины ХХ века и свое давно отжил?  Нигде его уже нет, а там, где остался, идет сокращение линий.
    
ПС. Насчет организации перевозок автотранспорта большой вместимости по строго утвержденному графику - полностью согласен! Но только по специально выделенным полосам в пределах центральной части города. Так как это сделано во многих крупных городах мира, да и в Москве тоже. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Бред пишешь,человек. И я не чудик,чмо собачье,выражайся нормально! Так называй своих родных у себя в сартире.  В москве убрали из центра троллейбус,потому что там развита транспортная инфраструктура,ввели Малое кольцо+есть метро. У нас нету и не будет. Маршрутки что по-твоему не опасны что ли?Каждый день читаю сводку-то один то второй то третий в больнице. Эти ,по-твоему мнению,"чудовища"работают на электричестве-экология и т д.Если наши чинуши закупят новые низкопольные троллейбусы,то в них есть батареи,для автономного хода. У нас в Иванове есть такие-7 штук.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ага, транспорт начала ХХ века, свое давно отжил, его уже НИГДЕ нет... А ты знаток! Где-нибудь дальше Иванова и Эрэфии в жизни бывал? В нормальных городах и странах? Высунься из своей колымаги и посмотри как дела в мире с электротранспортом обстоят, прежде чем такую хрень тут писать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего не отжил троллейбус. Нужно только хозяином хорошим быть, менять новое на старое. А мешает городу огромное количество автомобилей - такого бардака нет в Европе. Нужны перехватывающие парковки, чтобы в городе было чем дышать. А за электротранспортом - будущее! (Чем давиться в маршрутках.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вы когда последний рас ездили на тралике ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сегодня								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На чем должны перемещаться, инвалиды колясочники и мамы с колясками, если широкие двери остались только в троллейбусах? это социальный вид транспорта который нельзя убрать не предоставив замены. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									transport_ivanovo								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не только инвалидные и детские коляски можно занести в троллейбус. Также сумки с вещами или небольшую мебель. Летом зайти с велосипедом, а зимой с лыжами. А автомобилист говоря о Москве пусть также озвучит сколько там стоит час парковки в центре. 200 рублей если не больше за 60 минут. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									filisof								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							@По нашей информации, очень переживает водитель троллейбуса Иван - не за себя и последствия инцидента, а именно за самочувствие пострадавшей.@
    
А ничего, что водитель, фактически оторвав пассажирку от поручня - так её примагнитило, посадил её на остановке и уехал? Девушку скорая на остановке подобрала.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Честно.Ничего не понял,что Вы написали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shraibickus2017@yandex.r								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так он же в графике плевать на пассажиров 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Слушай клоун.Вот сразу видно о твоей образованности и т д.Ты пиши по делу тут,а свою клоунаду оставь у себя в офисе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Философ, а чем бы ей помогло его присутствие? наверняка там куча народа вокруг нее собралась, помогли посадить в "скорую". И про остальных пассажиров вы не подумали? Кому-то срочно нужно куда-то.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Житель города  на Уводи								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							рр								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Житель города  на Уводи								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А водитель троллейбуса уехал с пассажирами дальше по маршруту?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если это так привлечь к ответственности водителя и директора.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Житель города  на Уводи								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так уехал или нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понятия не имею.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							троллейбусы убирать нельзя, это действительно социальный транспорт, на котором могут  передвигаться и мамы с колясками, с санками, да и просто с детьми, т.к. в маршрутки чаще всего с ребенком и не зайдешь, и пожилые люди, и инвалиды. Маршрутки во сто крат опаснее, гоняют как умалишенные, постоянно перегруженные,  плюс большая часть из них нелегальные, т.е. и спросить потом в случае чего не с кого. А вот проблемы с троллейбусами есть и надо их решать, в том числе и городу, и руководству ИПТ, и наконец-то заняться этой проблемой комитету по транспорту, который должен отстаивать муниципальный транспорт, а не только конкурсы среди  частников разыгрывать. Все равно потом ездят не те, и с многочисленными нарушениями, а комитет только руками разводит, а сделать ничего не может. Вы вообще зачем тогда городу?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
				
сегодня, 13:29

				

				В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля 
								

					
	 Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
				
сегодня, 11:42

				

				В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током 
								

					
	 Пострадавшая находится в реанимации
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области
				
вчера, 16:39

				

				Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области 
								

					В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна				

				

	    			
    
	    				
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