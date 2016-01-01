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В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
Трагический случай произошел на остановке «Киноцентральный» в Иванове. 28-летняя девушка заходила в троллейбус, взялась за поручень. Как отмечают очевидцы, начала истошно кричать. Шокированные свидетели рассказали, что девушку ударило током, буквально «примагнитило» к троллейбусу, пострадавшую пришлось практически оттаскивать от поручня.
Девушка побледнела, покрылась пятнами, у нее отказали ноги. Сейчас она в больнице, в реанимации, находится в сознании.
Ссылаясь на врачей, родственники рассказали корреспонденту IvanovoNews: пострадавшую спасло то, что она еще молодая и у нее нет проблем со здоровьем. Окажись на ее месте пожилой или больной человек, у него остановилось бы сердце.
По нашей информации, очень переживает водитель троллейбуса Иван - не за себя и последствия инцидента, а именно за самочувствие пострадавшей.Известно, что к пострадавшей уже приходила полиция, заявление в правоохранительные органы написано.
Все подробности случившегося, а также комментарии МУП «Ивановский пассажирский транспорт» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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shraibickus2017@yandex.r Про вас я видимо много правды рассказал которая не понравилась вот и пишите грязь. Люди всё видят и сколько меня не гнобите вы от этого чище всё равно не станете!
ПС. Насчет организации перевозок автотранспорта большой вместимости по строго утвержденному графику - полностью согласен! Но только по специально выделенным полосам в пределах центральной части города. Так как это сделано во многих крупных городах мира, да и в Москве тоже.
А ничего, что водитель, фактически оторвав пассажирку от поручня - так её примагнитило, посадил её на остановке и уехал? Девушку скорая на остановке подобрала.