В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током

Пострадавшая находится в реанимации





Трагический случай произошел на остановке «Киноцентральный» в Иванове. 28-летняя девушка заходила в троллейбус, взялась за поручень. Как отмечают очевидцы, начала истошно кричать. Шокированные свидетели рассказали, что девушку ударило током, буквально «примагнитило» к троллейбусу, пострадавшую пришлось практически оттаскивать от поручня.

Девушка побледнела, покрылась пятнами, у нее отказали ноги. Сейчас она в больнице, в реанимации, находится в сознании.

Ссылаясь на врачей, родственники рассказали корреспонденту IvanovoNews: пострадавшую спасло то, что она еще молодая и у нее нет проблем со здоровьем. Окажись на ее месте пожилой или больной человек, у него остановилось бы сердце.

По нашей информации, очень переживает водитель троллейбуса Иван - не за себя и последствия инцидента, а именно за самочувствие пострадавшей.Известно, что к пострадавшей уже приходила полиция, заявление в правоохранительные органы написано.



Все подробности случившегося, а также комментарии МУП «Ивановский пассажирский транспорт» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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