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сегодня, 11:37
В ноябре в Ивановской области увеличился объем строительных работ
По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2016 года составил 18128,4 млн. рублей, или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе в ноябре - 2090,9 млн. рублей (114,9% к ноябрю 2015 года).
ключевые слова: строительство
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Комментарии (1)
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- foxсегодня, 12:46Ну конкретно я что-то не заметил увеличения, может всё дело именно в деньгах?)
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