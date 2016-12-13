В ноябре в Ивановской области увеличился объем строительных работ





По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2016 года составил 18128,4 млн. рублей, или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе в ноябре - 2090,9 млн. рублей (114,9% к ноябрю 2015 года).

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