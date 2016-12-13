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Новости

сегодня, 11:37

В ноябре в Ивановской области увеличился объем строительных работ


По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2016 года составил 18128,4 млн. рублей, или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе в ноябре - 2090,9 млн. рублей (114,9% к ноябрю 2015 года).



ключевые слова: строительство
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • сегодня, 12:46
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							Ну конкретно я что-то не заметил увеличения, может всё дело именно в деньгах?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 16:39

				

				Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области 
								

					В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна				

				

	    			
    
	    				
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