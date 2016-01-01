Назначен начальник департамента соцзащиты Ивановской области





На должность начальника регионального департамента социальной защиты населения назначена Татьяна Рожкова. Соответствующее распоряжение губернатор Павел Коньков подписал 20 декабря.

Напомним, что Татьяна Рожкова исполняла обязанности начальника департамента социальной защиты населения с ноября 2016 года.

Ранее работавшая на этой должности Марина Кабанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области.

Биографическая справка:

Татьяна Валерьевна Рожкова родилась в 1967 году в городе Иваново. В 1989 году окончила Ивановский государственный университет по специальности «Русский язык и литература», в 1993 году - Шуйский государственный педагогический институт по специальности «Практическая психология», в 1996 году - Университет Российской Академии образования по специальности «Психология», в 2008 году - Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В системе социальной защиты населения работает с 2008 года.

С 2008 года – первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Ивановской области. Курировала вопросы реализации социальной политики в сфере поддержки семей, воспитывающих детей, организации деятельности органов опеки и попечительства Ивановской области и областных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация отдыха и оздоровления детей, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

С ноября 2016 года – и.о. начальника департамента социальной защиты населения Ивановской области.

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