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Новости

сегодня, 11:16

В Ивановской области разыскивается водитель, сбивший 11-летнего ребенка

Полиция просит граждан оказать содействие в установлении личности нарушителя, скрывшегося с места ДТП


В Ивановской области расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Из обстоятельств произошедшего известно, что 18 июня 2016 года около 16.00 на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма в районе деревни Ворониха Савинского района водителем автомобиля «ВАЗ» темно-зеленого цвета (марка и госномер не установлены) сбил 11-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Машина ехала в сторону Шуи. В результате ДТП мальчик получил перелом плечевой кости. Водитель с места ДТП скрылся, и до настоящего времени его личность не установлена, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по факту ДТП, полиция просит сообщить по телефонам: 8(49 356) 9-11-65, 8(49356) 9-16-95 или «02».



ключевые слова: ДТП ребенок наезд водитель розыск полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									vsb								
							
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  • сегодня, 14:50
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										0
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							А что не через пять лет попросили сообщить? Оперативность полиции как всегда на высоте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • сегодня, 15:40
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							на самом деле, специально что ли делаете все, для того, чтобы виновный не был найден? Сразу нельзя было обратиться в СМИ? Сейчас-то на что рассчитывают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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