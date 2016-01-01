В Ивановской области разыскивается водитель, сбивший 11-летнего ребенка

Полиция просит граждан оказать содействие в установлении личности нарушителя, скрывшегося с места ДТП





В Ивановской области расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Из обстоятельств произошедшего известно, что 18 июня 2016 года около 16.00 на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма в районе деревни Ворониха Савинского района водителем автомобиля «ВАЗ» темно-зеленого цвета (марка и госномер не установлены) сбил 11-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Машина ехала в сторону Шуи. В результате ДТП мальчик получил перелом плечевой кости. Водитель с места ДТП скрылся, и до настоящего времени его личность не установлена, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по факту ДТП, полиция просит сообщить по телефонам: 8(49 356) 9-11-65, 8(49356) 9-16-95 или «02».

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