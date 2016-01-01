У молодежного информцентра в Шуе изъяли две квартиры





Из оперативного управления шуйского МУ «Молодежный информационный центр» были изъяты две квартиры, в которых вели деятельность клубы по месту жительства (КМЖ).

«Специалистам и воспитанникам в жилых помещениях было тесно, кроме того, отсутствовали отдельный вход в помещения, были и другие неудобства», - пояснили свое решение депутаты шуйской гордумы.

Все кружки данных клубов после освобождения помещений, а также педагоги будут работать уже на базе других КМЖ. Освободившиеся квартиры после проведения ремонта будут предоставлены семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, заверили в мэрии райцентра.

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