Ивановка завоевала три «золота» на открытом турнире городов России по зимнему плаванию

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16-18 декабря в Тюмени проходил V открытый турнир городов России по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из 24 регионов России, а также из Германии, Франции, США и Ганы.

Ивановскую область на турнире представляли чемпионка мира по зимнему плаванию Татьяна Гавриленкова и председатель клуба «Пингвин» Александр Моругин.

В дни заплывов температура воздуха колебалась от –25 до –35 градусов. Температура воды была около 0 градусов.

Несмотря на столь суровые условия, Татьяне Гавриленковой удалось завоевать три золотых и одну серебряную медали. Самое ценное для себя золото спортсменка взяла на дебютной дистанции в 450 метров вольным стилем, показав абсолютно лучшее время чемпионата. Еще две золотые медали - в заплыве на 300 и на 100 метров. Серебро Татьяне досталось на дистанции 25 метров стилем баттерфляй.

Александр Моругин стал четвертым на дистанции в 25 метров вольным стилем и пятым - на дистанции в 50 метров.

В Тюмени ивановские зимние пловцы стали свидетелями установления нового мирового рекорда на дальность плавания в холодной воде среди женщин. Американка Джейми Монахан преодолела дистанцию в 1650 метров (миля) за 30 минут и 20 секунд. При этом температура воздуха составляла минус 30 градусов, а температура воды приближалась к нулевой отметке.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново