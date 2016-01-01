Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:22

В Ивановской области легковушка попала под ковш трактора

Пострадала пассажирка машины – ФОТО


Авария произошла 21 декабря около 13.15 на улице индустриальной в Тейкове. 42-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна», выполняя обгон, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и приступившим к повороту налево трактором МДСУ-2,5-0209. В результате машина оказалась буквально под его ковшом.

По данным УГИБДД по ивановской области, в ДТП пострадала пассажирка легковушки. 38-летняя женщина получила сотрясение мозга.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП автомобиль трактор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1605
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня