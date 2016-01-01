В Ивановской области легковушка попала под ковш трактора

Пострадала пассажирка машины – ФОТО





Авария произошла 21 декабря около 13.15 на улице индустриальной в Тейкове. 42-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна», выполняя обгон, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и приступившим к повороту налево трактором МДСУ-2,5-0209. В результате машина оказалась буквально под его ковшом.

По данным УГИБДД по ивановской области, в ДТП пострадала пассажирка легковушки. 38-летняя женщина получила сотрясение мозга.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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