В Иванове загорелась «Нива»

Предварительная причина пожара - поджог







Сообщение о горящем автомобиле «Нива», припаркованном у дома №5 на 3-й улице Чайковского, поступило в службу спасения 21 декабря в 9 вечера. Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади в 2 квадратных метра. Никто не пострадал.Предварительная причина пожара - поджог.



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