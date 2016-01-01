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сегодня, 10:05
В Иванове загорелась «Нива»
Предварительная причина пожара - поджог
Сообщение о горящем автомобиле «Нива», припаркованном у дома №5 на 3-й улице Чайковского, поступило в службу спасения 21 декабря в 9 вечера. Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади в 2 квадратных метра. Никто не пострадал.Предварительная причина пожара - поджог.
ключевые слова: пожар автомобиль
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