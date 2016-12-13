Ивановская область станет одной из площадок, где будут управлять будущим

Форсайт-флот причалит в Плёсе

Всего в Агенство стратегических инициатив поступило 40 заявок от регионов, желающих побороться за участие в конкурсе. Однако, право на проведение мероприятий Форсайт-навигации получили только 12 команд. В числе победителей оказалась и Ивановская область.

Форсайт-это методика долгосрочного прогнозирования. Сотни экспертов в ходе мозгового штурма "форсируют" будущее той или иной отрасли. Они прогнозируют, каким образом будет развиваться направление, например, текстильной индустрии и определяют - что необходимо сделать представителям бизнеса, власти, науки, чтобы Россия в этой сфере через 10-15 лет не имела равных.



В прошлом году Форсайт-флот проходил в течение 5 дней на четырех теплоходах, которые следовали по маршруту Самара-Астрахань.700 экспертов были разделены по направлениям и по теплоходам. Работа на каждом корабле была посвящена отдельной области: бизнес, государство, общество, мир.



В этом году в Форсайт-навигации участвуют команды Якутии, Санкт- Петербурга,Томской области, Тамбовской, Калиниградской, Московской, Иркутской, Ставропольского, Хабаровского края и республики Татарстан. Пермь, Башкортостан и Удмуртия сформировали одну команду, чтобы усилить свои позиции.



В Ивановской области "флот" трансформируется несколько в иную форму. Формат "форсайт-кэмп" протестируют 3 региона-в Ставропольском крае на горе Машук, в Хабаровском крае на форуме Амур и в Ивановской области в Плёсе. Идея "лагеря" в том, чтобы участники разместились вдалеке от цивилизации и ничто не отвлекало их от работы.



Авангардное направление Ивановской области - текстиль. Поэтому эксперты-представители власти, бизнеса, инвесторы, технологи, дизайнеры, конструкторы-должны сформировать развитие рынка FashionNet. Должна быть определена стратегия вхождения региона в экономическую реальность "2035", сформированы приоритетные проекты и определены рабочие группы.



«Сегодня нам понятно как будет развиваться текстильная индустрия ближайшие 5-10 лет и мы к этому готовы. Но важно заглянуть чуть дальше, где будут работать совершенно иные модели потребления и производства. На первый план выйдут такие понятия как кастомизация, 3D-принтинг, промышленный интернет. Отсюда и девиз нашей заявки "Перегнать, не догоняя", – отметил директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин. - На данном этапе необходимо определить контуры FashionNet – выявить ключевые тренды, технологические и законодательные барьеры и ограничения, и место Ивановской области в этом развивающемся рынке. Форсайт-флот станет той самой площадкой, на которой эти важные стратегические решения должны быть приняты. Важно, что в регионе сформировалась неформальная группа энтузиастов-сподвижников, состоящая из бизнеса, власти, ученых-технологов и творческой молодежи" - добавил он.



Форсайт-кэмп пройдет в Плёсе в марте 2017 года.



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