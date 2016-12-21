ПОСЛУШАЙТЕ: житель Ивановской области попросил у Путина лопату для… чиновников

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За преодолением ежедневной полосы препятствий в виде нечищеных тротуаров мы совсем забыли о тех, кто отдал свою жизнь ради всех наших. Выпал снег и стерлась память. А вот житель Вичуги не забыл. И обратил внимание, что святое для горожан место - Мемориал бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны - оказалось покрыто ровным снежным саваном.

Отношение к памятнику настолько возмутило мужчину, что он обратился к Президенту. С просьбой прислать в администрацию города… ЛОПАТУ. Может быть, так до чиновников что-нибудь да дайдет.

А что же местные власти?

Обо всем об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

91-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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