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вчера, 20:32

ПОСЛУШАЙТЕ: житель Ивановской области попросил у Путина лопату для… чиновников

ВИДЕО


За преодолением ежедневной полосы препятствий в виде нечищеных тротуаров мы совсем забыли о тех, кто отдал свою жизнь ради всех наших. Выпал снег и стерлась память. А вот житель Вичуги не забыл. И обратил внимание, что святое для горожан место - Мемориал бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны - оказалось покрыто ровным снежным саваном.

Отношение к памятнику настолько возмутило мужчину, что он обратился к Президенту. С просьбой прислать в администрацию города… ЛОПАТУ. Может быть, так до чиновников что-нибудь да дайдет.

А что же местные власти?

Обо всем об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

91-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.



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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									ПростоЯ								
							
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  • вчера, 21:00
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										-1
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							ну если так возмутило, взял бы сам лопату и расчистил, уж не велика там площадь памятника. А то любят у нас носом ткнуть других, а самим палец о палец не ударить. Понятно, что это не его обязанность, но мог бы время тратить не на письма президенту, а на свежем воздухе полезное для города дело сделать. Тем более с пользой для  здоровья.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 21:24
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										+1
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							А может и расчистил, а потом написал.
    
Еще указания будут, что делать гражданам, помимо основной работы?
    
У вас все со здоровьем в порядке, есть места где можно получить пользу, потом проверю. Перечислять?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									resist								
							
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  • сегодня, 08:00
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										-1
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							что ж до вас никак не дойдёт, что власть должна выполнять все взятые на себя обязательства. Ни я, ни вы, ни тот человек НЕ должны брать в руки лопаты и чистить за городские службы. По вашей логике ведь вполне все могут, вместо писания жалоб, сами чистить дороги зимой, сами друг друга лечить, сами украшать город, сами обслуживать и восстанавливать после ураганов энергосети и т. д.
    
А может всё же включите мозг и уберёте свой рабский инстинкт на полку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 21:36
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										-1
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							   Загадками говорите Валентина. Я вот например так и    не понял к Президенту чего обратился житель Вичуги: президенту спортивного клуба; президенту акционерного общества или президенту страну? Если к президенту страны, то не понятно какой.
    
Все-таки не стоит забывать, что мы живём в Союзе России и Беларуси. Союзе, у которого целых 2 Президента. Вичужанин не прояснил кого имел ввиду?
    
:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • сегодня, 00:04
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										0
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							В заголовке написано, что попросил у Путина лопату... Наверняка редактор или журналист позвонили жителю и уточнили, какому Президенту он написал. Так что, уважаемый Валерий, можете не сомневаться! Тут все однозначно.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • сегодня, 00:32
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    • 
										-1
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							   Я начал просмотр выпуска с вышедшей раньше по времени записи эфира. Здесь на сайте. 
    
Если прослушать аудио этого выпуска, то Вы не услышите фамилию Президента! Если прочитать полный текст этого выпуска, тоже не ясно о ком конкретно идёт речь!
    
А здесь, в ленте, написал специально (для большего числа просмотров).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Н								
							
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  • сегодня, 09:03
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										+1
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							Рядом с этим памятником, в былые годы, находится фабрика Красный Профинтерн, сейчас там сплошная разруха просто пустые здания простаивают. Раньше постоянно от фабрики убирали и чистили, ну а теперь сами понимаете не до чего. Дороги то так себе убирают, тротуары хуже а частный сектор тем более. Этот памятник находится в парке Тезино, до которого у властей руки да и ноги никак не доходят, правда перед выборами туда пару раз заезжал Смирнов Ю.В. и активно проводили субботники, кусты повырубали  более менее стало похоже на парк, но ни скамеек ни тротуаров нет, одна разруха..разруха...Кстати сейчас в Вичуге модернизируют систему освещения, ставят энергосберегающие лампочки, которые светят намного хуже, на улицах темнее становится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Форсайт сайт								
							
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  • сегодня, 09:25
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										+1
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							Ну какая уборка во время войны, что вы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sanchez_v								
							
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  • сегодня, 10:19
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										+1
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							Все правильно сделал. Мы платим налоги и платим их постоянно. Следовательно, порядок на улицах должен быть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. У жителей вообще не должно быть проблем с перемещением по городу - мы платим за решение этих проблем и у нас нет скидок из-за плохой погоды. Поэтому улицы должны быть расчищены всегда, независимо от погоды. Отговорки непрофессиональны и просто показывают недостаточную квалификацию ответственных лиц.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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