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вчера, 20:32
ПОСЛУШАЙТЕ: житель Ивановской области попросил у Путина лопату для… чиновников
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За преодолением ежедневной полосы препятствий в виде нечищеных тротуаров мы совсем забыли о тех, кто отдал свою жизнь ради всех наших. Выпал снег и стерлась память. А вот житель Вичуги не забыл. И обратил внимание, что святое для горожан место - Мемориал бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны - оказалось покрыто ровным снежным саваном.
Отношение к памятнику настолько возмутило мужчину, что он обратился к Президенту. С просьбой прислать в администрацию города… ЛОПАТУ. Может быть, так до чиновников что-нибудь да дайдет.
А что же местные власти?
Обо всем об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.
91-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Комментарии (9)
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Еще указания будут, что делать гражданам, помимо основной работы?
У вас все со здоровьем в порядке, есть места где можно получить пользу, потом проверю. Перечислять?
А может всё же включите мозг и уберёте свой рабский инстинкт на полку?
Все-таки не стоит забывать, что мы живём в Союзе России и Беларуси. Союзе, у которого целых 2 Президента. Вичужанин не прояснил кого имел ввиду?
:)
Если прослушать аудио этого выпуска, то Вы не услышите фамилию Президента! Если прочитать полный текст этого выпуска, тоже не ясно о ком конкретно идёт речь!
А здесь, в ленте, написал специально (для большего числа просмотров).