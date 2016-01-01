Новости
вчера, 20:24
Активисты общественной палаты промониторили работу пассажирского транспорта в Иванове
ВИДЕО
Сегодня на заседании комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре областной общественной палаты обсуждался вопрос работы транспорта в Иванове. Общественники пришли к выводу, что ивановские власти завышают отчетность по выходу общественного транспорта. В поддержку активистов выступил депутат областной думы, бывший глава Иванова Александр Фомин.
Подробности – на видео.
Видео: Роман Круглов
ключевые слова: общественный транспорт мониторинг
- оцените новость:
-
(5)
- 1503
- 13
Комментарии (13)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:48Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
-
(0)
- 562
сегодня, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
-
(0)
- 1264
сегодня, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
-
(0)
- 1147
сегодня, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
-
(4)
- 5015
а по договорам конечно должны и у других
А сегодня, уважаемый, только последний лох не мог завестись, при минус пяти (-9 было в 24-00) :)
Страшно подумать что будет в минус пятнадцать, там и скотовозок будет полторы штуки :)
А в минус 25 после нового года, только велосипед и спасет, его заводить-то не надо :)
Договора по маршрутам на общее обозрение, там все расписано и кто выиграл и кто перевозчик, и какое МТС на каком маршруте должно курсировать. Нет автобуса на линии, спрос с перевозчика согласно договору. Все просто.
о каждом шаге 4х сотрудников комитета и даже их водителя через 45 минут знают все маршрутчики) т.е. комитет физически не способен организовать контроль
вот я говорю Максимову - вот номер договора 33 от 21.02.2014, вот гос рег номера заявленных там пазиков и богданов, вот условия договора а вот допдоговор с изменением времени маршрута
где указанные единицы транспорта на этом маршруте? Это существенное нарушение лдлящееся не первый год
ответ - я не знаю, вы куда то уже обращались с этим вопросом?
так что бардак не от того что раз в год ОП обращается к теме транспорта а в том что в течении года упал намоченный на занятие темой транспорта к ней не обращается