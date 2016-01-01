Активисты общественной палаты промониторили работу пассажирского транспорта в Иванове

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Сегодня на заседании комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре областной общественной палаты обсуждался вопрос работы транспорта в Иванове. Общественники пришли к выводу, что ивановские власти завышают отчетность по выходу общественного транспорта. В поддержку активистов выступил депутат областной думы, бывший глава Иванова Александр Фомин.

Подробности – на видео.

Видео: Роман Круглов

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