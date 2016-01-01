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Новости

вчера, 20:24

Активисты общественной палаты промониторили работу пассажирского транспорта в Иванове

ВИДЕО


Сегодня на заседании комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре областной общественной палаты обсуждался вопрос работы транспорта в Иванове. Общественники пришли к выводу, что ивановские власти завышают отчетность по выходу общественного транспорта. В поддержку активистов выступил депутат областной думы, бывший глава Иванова Александр Фомин.

Подробности – на видео.

Видео: Роман Круглов



ключевые слова: общественный транспорт мониторинг
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Козя Бозя								
							
    • 
							
  • вчера, 20:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Музыка клёвая. Особено в конце.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А там ПАЗиков (хоть и это так себе городской транспорт) вообще что ли нет, одни скотовозки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тазовод								
							
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  • вчера, 21:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пазики быть должны. Но их нет. На 18 точно должны были ездить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							есть но только 15\4 
    
а по договорам конечно должны и у других								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									МУРАТЯКИН								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							маршрут 15/4 )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 21:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Температуру наружного воздуха бы ещё указать при съёмках. Может, с утра просто не завелись по морозу?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну судя по тому, что в ролик встроен вчерашний сюжет, то видосик сегодняшний, утряшний :)
    
А сегодня, уважаемый, только последний лох не мог завестись, при минус пяти (-9 было в 24-00) :)
    
Страшно подумать что будет в минус пятнадцать, там и скотовозок будет полторы штуки :)
    
А в минус 25 после нового года, только велосипед и спасет, его заводить-то не надо :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я честный								
							
    • 
							
  • вчера, 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наверное , в пиковые часы можно наковырять такой ролик в любом районе и любой сфере, будь то транспорт, Жкх итд. Тут вопрос полномочий проверяющих.я считаю , что каждый должен заниматься своим делом: булочник- печь хлеб, учитель- учить, а таксист- возить людей, а не брать на себя не свою ношу. От этого и бардак, что все лучше всего люди знают, как надо правильно сделать чужую работу только бы своей не заниматься								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно верно!!!
    
Договора по маршрутам на общее обозрение, там все расписано и кто выиграл и кто перевозчик, и какое МТС на каком маршруте должно курсировать. Нет автобуса на линии, спрос с перевозчика согласно договору. Все просто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Илья Пигалкин								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это справедливое утверждение разбивается о прозу бытия
    
о каждом шаге 4х сотрудников комитета и даже их водителя через 45 минут знают все маршрутчики) т.е.  комитет физически не способен организовать контроль
    

    
вот я говорю Максимову - вот номер договора 33 от 21.02.2014, вот гос рег номера заявленных там пазиков и богданов, вот условия договора а вот допдоговор с изменением времени маршрута
    
где указанные единицы транспорта на   этом маршруте? Это существенное нарушение лдлящееся не первый год
    
ответ - я не знаю, вы  куда то уже обращались  с этим вопросом?
    

    
так что бардак не от того что раз в год ОП обращается к теме транспорта а в том что в течении года упал намоченный на занятие темой транспорта к ней не обращается								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, а по конкурсной документации там скотовозки должны бегать или все таки ПАЗики и прочие аналоги?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Форсайт сайт								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что по этому поводу думает Форсайт мэр?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тугодум								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Был в Сингапуре там такая же очередь только что бы на такси уехать, 5 мин и очередь рассосалась, здесь наверное также 5-10 мин и нет ни кого!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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