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Новости

вчера, 19:25

Внешэкономбанк даст денег Ивановской области на строительство комбината синтетического волокна

Проект строительства в Вичуге Ивановской области комбината синтетического волокна одобрен Наблюдательным советом ВЭБ. Проект рассмотрели в рамках заседания совета 21 декабря под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год.

«Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для легкой и текстильной промышленности в нашей стране», - отметил Дмитрий Медведев в ходе заседания Наблюдательного совета ВЭБ. Он также подчеркнул, что Внешэкономбанк продолжает исполнять функции института развития. 

«Принятое сегодня на Наблюдательном совете Внешэкономбанка решение о том, что госкорпорация выступит в роли гаранта реализации нашего проекта, безусловно, знаковое событие. Завершен сложнейший этап подготовительной работы, следующий этап – непосредственно строительство комбината», - отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков, комментируя итоги заседания Наблюдательного совета ВЭБ. «Сегодня потребность российских компаний в синтетическом волокне составляет около 200 тыс. тонн в год, и этот рынок растет. При этом все перерабатываемое в России волокно - импортное. Со строительством комбината в Ивановской области мы делаем серьезную заявку на то, чтобы полностью обеспечить сырьем российский рынок и всех отечественных производителей, которые используют синтетику», - подчеркнул Павел Коньков.

Строительство нового производства начнется уже в 2017 году, в 2020 году планируется выйти на производственные мощности. 

Добавим, что разработка проекта и решение всех сопутствующих вопросов заняли несколько лет. Первоначальная презентация проекта состоялась в рамках программы VI Международного текстильно-промышленного форума «Золотое кольцо» в Иванове в сентябре 2011 года. Разработка непосредственно проектно-сметной документации для комбината профинансирована из средств регионального бюджета. Контракт на разработку ПСД был подписан 1 октября 2013 года с ООО «УДЕ» (Дзержинск, Нижегородская область), являющейся подразделением известной немецкой корпорации ThyssenKrupp Uhde GmbH. В 2014 году разработка документации завершена: комбинат спроектирован с учетом самой современной общемировой тенденции производства полиэфирных штапельных волокон методом прямого формования непосредственно из расплава полимера. В июле 2016 года инвестор выкупил проект, вернув в областной бюджет более 350 млн рублей. 

Уже 1 декабря 2016 года в г. Эссен (Германия) подписан контракт на поставку оборудования, шеф-монтаж и сервисное обслуживание между предприятием «Ивановский полиэфирный комплекс», реализующим проект, и генеральным поставщиком Uhde Inventa-Fischer GmbH, входящим в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Контракт предусматривает поставку современного высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых лицензиаров Uhde Inventa-Fischer GmbH (Германия) и Oerlikon Neumag (Германия). Ранее АО «ИПК» был заключен договор генерального подряда с компанией UNISTAV CONSTRUCTION a.s (Чешская Республика) на разработку рабочей документации, поставку вспомогательного оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

К настоящему моменту также проработан вопрос сырьевого обеспечения комбината синтетического волокна. Подписаны рамочные соглашения на поставку порядка 65 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год с ПАО «СИБУР Холдинг» и «Нижнекамскнефтехимом». Заключено соглашение с корейской компанией POSCO DAEWOO Co. на весь объем потребности в терефталевой кислоте – 155 тыс. тонн в год.

Добавим, в текущих ценах строительство комбината оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Планируется создание 550 новых рабочих мест. Проект включен в обновленную Стратегию развития текстильной промышленности России до 2025 года, получил поддержку высшего руководства страны. 

В планах руководства Ивановской области - организация переработки продукции комбината непосредственно на территории региона, для чего сформирован проект строительства индустриального парка «Вичуга». Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия (производство подкладочных материалов, одежды и спецодежды, наполнителей для мебели), автопром (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), домостроительные и дорожно-строительные компании (геотекстиль, основа для кровельных материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятия (укрывные материалы, материалы для ландшафтных работ), а также ряд других отраслей.

Сообщает: Пресс-служба Правительства Ивановской области


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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Стас Карпов								
							
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  • вчера, 19:44
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										+1
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							Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Желательно при строительстве на месте присутствие представителей европейских инвесторов для полного контроля финансово-хозяйственной деятельности. Без них деньги растащат								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • сегодня, 10:52
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										-1
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							то есть ты думаешь что инвестор сам у себя будет свои собственные деньги воровать? проект частный, чиновников там ни одного... кому воровать-то? прорабу? ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 19:48
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										-1
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							А 550 высококвалифицированных рабочих где возьмёте? - отправите родственников учиться в Германию? - Они после учёбы работать согласны будут после фразы?
    
 - Денег нет, Но Вы держитесь.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 19:56
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										+1
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							Эх щас чиновники-ворюги ладони за чесали)))Подрядчики-свояки бегом счета в банках открывать)))Уже сметы-откаты писать начали))))Кто-то обрадовался,вот наконец-то 200-го Крузака хоть нового возьму)))А кто-то,а вот и земельку в Гейропе с домиком прикуплю)))Короче вариантов у них щас много,думаю даже сперва запутались что в первую очередь покупать))) Держись страна родная!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Балабол								
							
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  • сегодня, 10:51
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										-1
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							ну если ты знаешь как распилить кредитные деньги, то проведи мастер класс ))) х*ню хоть не городи )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Цугцванг Шахматидзе								
							
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  • вчера, 20:26
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    • 
										-1
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							Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... )))
    
Ко второму пришествию может быть пустят) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • вчера, 22:01
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										+1
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							Вообще то ВЭБ на грани банкротства								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Цугцванг Шахматидзе								
							
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  • вчера, 22:43
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							...Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.
    
Оно пришло...
    
В эту торжественную минуту он вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:
    
- Придет...
    
Но не успел он договорить, как раздался треск, и ...История прекратила течение свое.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Xardog								
							
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  • сегодня, 00:58
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							"Внешэкономбанк в первом полугодии 2016 года увеличил чистый убыток по МСФО на 12,65%, до 82,8 миллиарда рублей. Глава госкорпорации Сергей Горьков в конце сентября говорил, что деятельность Внешэкономбанка будет убыточной в 2016 и 2017 годах."
    
(с) РИА Новости								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Xardog								
							
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  • сегодня, 01:02
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							Чешские строители, немецкое оборудование, корейское сырье...
    
Да, это точно новость об успехах импортозамещения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Xardog								
							
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  • сегодня, 01:06
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							А упоминание концерна ThyssenKrupp - это просто вишенка на торте. Ничего говорить не буду, просто процитирую "Википедию":
    
"В период Второй мировой войны концерн «Krupp» был основным поставщиком танков, САУ, артиллерии, арт-тягачей, пехотных грузовиков, разведывательных и штабных автомобилей. Соответственно так же как и в прошлую мировую войну весь ресурс (конструкторский, рабочий и финансовый) был направлен на развитие военного потенциала германской армии."
    

    
А это про Фрица Тиссена (Thyssen):
    
"В 1930 году Тиссен публично поддержал Адольфа Гитлера и национал-социалистов: ещё в 1923 году он оказал серьёзную материальную поддержку НСДАП. В феврале 1936 года Тиссен заявлял, что пожертвовал Гитлеру значительную часть своего состояния. 1 июня 1931 года Фриц Тиссен вступил в НСДАП."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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