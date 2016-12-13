Внешэкономбанк даст денег Ивановской области на строительство комбината синтетического волокна

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Проект строительства в Вичуге Ивановской области комбината синтетического волокна одобрен Наблюдательным советом ВЭБ. Проект рассмотрели в рамках заседания совета 21 декабря под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год.«Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для легкой и текстильной промышленности в нашей стране», - отметил Дмитрий Медведев в ходе заседания Наблюдательного совета ВЭБ. Он также подчеркнул, что Внешэкономбанк продолжает исполнять функции института развития.«Принятое сегодня на Наблюдательном совете Внешэкономбанка решение о том, что госкорпорация выступит в роли гаранта реализации нашего проекта, безусловно, знаковое событие. Завершен сложнейший этап подготовительной работы, следующий этап – непосредственно строительство комбината», - отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков, комментируя итоги заседания Наблюдательного совета ВЭБ. «Сегодня потребность российских компаний в синтетическом волокне составляет около 200 тыс. тонн в год, и этот рынок растет. При этом все перерабатываемое в России волокно - импортное. Со строительством комбината в Ивановской области мы делаем серьезную заявку на то, чтобы полностью обеспечить сырьем российский рынок и всех отечественных производителей, которые используют синтетику», - подчеркнул Павел Коньков.Строительство нового производства начнется уже в 2017 году, в 2020 году планируется выйти на производственные мощности.Добавим, что разработка проекта и решение всех сопутствующих вопросов заняли несколько лет. Первоначальная презентация проекта состоялась в рамках программы VI Международного текстильно-промышленного форума «Золотое кольцо» в Иванове в сентябре 2011 года. Разработка непосредственно проектно-сметной документации для комбината профинансирована из средств регионального бюджета. Контракт на разработку ПСД был подписан 1 октября 2013 года с ООО «УДЕ» (Дзержинск, Нижегородская область), являющейся подразделением известной немецкой корпорации ThyssenKrupp Uhde GmbH. В 2014 году разработка документации завершена: комбинат спроектирован с учетом самой современной общемировой тенденции производства полиэфирных штапельных волокон методом прямого формования непосредственно из расплава полимера. В июле 2016 года инвестор выкупил проект, вернув в областной бюджет более 350 млн рублей.Уже 1 декабря 2016 года в г. Эссен (Германия) подписан контракт на поставку оборудования, шеф-монтаж и сервисное обслуживание между предприятием «Ивановский полиэфирный комплекс», реализующим проект, и генеральным поставщиком Uhde Inventa-Fischer GmbH, входящим в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Контракт предусматривает поставку современного высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых лицензиаров Uhde Inventa-Fischer GmbH (Германия) и Oerlikon Neumag (Германия). Ранее АО «ИПК» был заключен договор генерального подряда с компанией UNISTAV CONSTRUCTION a.s (Чешская Республика) на разработку рабочей документации, поставку вспомогательного оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.К настоящему моменту также проработан вопрос сырьевого обеспечения комбината синтетического волокна. Подписаны рамочные соглашения на поставку порядка 65 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год с ПАО «СИБУР Холдинг» и «Нижнекамскнефтехимом». Заключено соглашение с корейской компанией POSCO DAEWOO Co. на весь объем потребности в терефталевой кислоте – 155 тыс. тонн в год.Добавим, в текущих ценах строительство комбината оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Планируется создание 550 новых рабочих мест. Проект включен в обновленную Стратегию развития текстильной промышленности России до 2025 года, получил поддержку высшего руководства страны.В планах руководства Ивановской области - организация переработки продукции комбината непосредственно на территории региона, для чего сформирован проект строительства индустриального парка «Вичуга». Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия (производство подкладочных материалов, одежды и спецодежды, наполнителей для мебели), автопром (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), домостроительные и дорожно-строительные компании (геотекстиль, основа для кровельных материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятия (укрывные материалы, материалы для ландшафтных работ), а также ряд других отраслей.Сообщает: Пресс-служба Правительства Ивановской области