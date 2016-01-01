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В Ивановской области появится еще один современный кинотеатр
Фурмановский Центральный Дворец Культуры стал победителем конкурса на приобретение современного оборудования для кинозала. Конкурс проводился федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. Всего на конкурс было направлено более 500 заявок.
Центральному Дворцу культуры будут выделены средства в размере 5 миллионов рублей.
Напомним, что ранее федеральным фондом были подведены итоги конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах страны с количеством жителей до 100 тысяч человек.
В итоге получателями федеральных средств в объеме 5 миллионов рублей стали:
- Дом культуры «Машиностроитель» г. Вичуга;
- «Районное социально-культурное объединение» г. Родники;
- ООО «ИвПанорама» г. Тейково.
Данные средства предусмотрены на модернизацию кинозалов и их оснащение цифровым оборудованием.
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Комментарии (3)
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- Медведьвчера, 18:44РосПил
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- lesiklesikвчера, 19:11Наконец-то, а то после скоропостижной трансформации "Экрана" в "Магнит" и сноса "Дружбы" надежда на свой кинотеатр совсем уж умерла. Правда, немного смущает формулировка "для показа национальных фильмов", ну да уж дареному кинозалу в зубы не смотрят.
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- Форсайт сайтсегодня, 09:28Фильмоскоп вручат что ле?
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