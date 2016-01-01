В Ивановской области появится еще один современный кинотеатр





Фурмановский Центральный Дворец Культуры стал победителем конкурса на приобретение современного оборудования для кинозала. Конкурс проводился федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. Всего на конкурс было направлено более 500 заявок.

Центральному Дворцу культуры будут выделены средства в размере 5 миллионов рублей.

Напомним, что ранее федеральным фондом были подведены итоги конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах страны с количеством жителей до 100 тысяч человек.

В итоге получателями федеральных средств в объеме 5 миллионов рублей стали:

- Дом культуры «Машиностроитель» г. Вичуга;

- «Районное социально-культурное объединение» г. Родники;

- ООО «ИвПанорама» г. Тейково.

Данные средства предусмотрены на модернизацию кинозалов и их оснащение цифровым оборудованием.

поделиться ссылкой:

