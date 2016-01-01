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Новости

вчера, 18:41

В Ивановской области появится еще один современный кинотеатр


Фурмановский Центральный Дворец Культуры стал победителем конкурса на приобретение современного оборудования для кинозала. Конкурс проводился федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. Всего на конкурс было направлено более 500 заявок.

Центральному Дворцу культуры будут выделены средства в размере 5 миллионов рублей.

Напомним, что ранее федеральным фондом были подведены итоги конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах страны с количеством жителей до 100 тысяч человек.

В итоге получателями федеральных средств в объеме 5 миллионов рублей стали:

- Дом культуры «Машиностроитель» г. Вичуга;

- «Районное социально-культурное объединение» г. Родники;

- ООО «ИвПанорама» г. Тейково.

Данные средства предусмотрены на модернизацию кинозалов и их оснащение цифровым оборудованием.



ключевые слова: кинотеатр
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:44
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							РосПил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lesiklesik								
							
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  • вчера, 19:11
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							Наконец-то, а то после скоропостижной трансформации "Экрана" в "Магнит" и сноса "Дружбы" надежда на свой кинотеатр совсем уж умерла. Правда, немного смущает формулировка "для показа национальных фильмов", ну да уж дареному кинозалу в зубы не смотрят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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