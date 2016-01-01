В Ивановской области прошел открытый чемпионат по 3D стрельбе из лука

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В минувшие выходные в Иванове прошел Открытый чемпионат и первенство Ивановской области по 3D стрельбе из лука. Это первые официальные соревнования в этом виде спорта регионального статуса. В турнире приняли участие 43 человека из Иванова, Владимира, Нижнего Новгорода, Московской области.

Всего было разыграно 8 комплектов медалей. Спортсмены, представлявшие на соревнованиях Ивановскую область, завоевали 9 медалей, среди которых лишь 2 высшей пробы.

Для справки:

3D стрельба - это вид стрельбы из лука, в котором лучники стреляют по мишеням, имеющим вид настоящих животных, в натуральную величину, в условиях естественного ландшафта или в помещении. При этом возможны выстрелы вниз с возвышения, вверх, через препятствия и вдоль склонов. Попадания оцениваются в соответствии с реальными зонами поражения животных, которых изображают соответствующие мишени. Мишени располагаются в самом выгодном для стрельбы ракурсе к стрелкам. На фигурах животных нанесены зоны, достоинством 8, 10 и 11 очков, которые не видны невооруженным глазом с рубежа стрельбы, остальная часть фигуры оценивается в 5 очков, за исключением рогов, копыт и других частей, оговоренных в правилах. Попадание в участки мишени, которые имитируют траву, камни или другие предметы, не оцениваются.

Фото: ВКонтакте / Арбалет37



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