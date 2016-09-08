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Новости
вчера, 17:30
В Ивановской области за подделку тысяч подписей избирателей никто не ответит
Факт подделки подписей чиновниками Правительства области "объективно установлен"
Как мы уже сообщали, правоохранительные органы были вынуждены провести проверку по факту подделки подписей избирателей в подписных листах на довыборах в Ивановскую областную Думу.
Заявление о подделке подписей избирателей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы Р.Д.Астафьева и А.В.Бусарева было направлено наблюдателем Ириной Мальцевой.
В ходе проверки было опрошено более 50 лиц, факт подделки подписей "объективно установлен".
Однако было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления)
Отметим, что подделывали подписи сотрудники Правительства Ивановской области, исполкома партии "Единая Россия".
Судя по решению следствия, делали это самостоятельно сами по себе без какого-либо умысла и руководства.
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Комментарии (6)
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- mihmenвчера, 18:18не спешите радовать фальсификаторов, прокурор отменил это решение ещё пять дней назад. Организованная группа на лицо, возбуждение дела неизбежно, хотя пока это искусственно тормозится, но всему своё время. Это даже не середина, это все ещё начало истории, но уж не как не Ее конец.
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- foxвчера, 18:32А так то они нам не враги, так то нужно челом бить и на коленях молится на едро. Думайте товарищи, они не перестанут гнуть свою линию. Закона на них скорее всего тоже не будет, они сами и есть олицетворение самого антинародного закона.
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- Медведьвчера, 18:47Расстрелять к х...ям, налогоплательщики не должны кормить биомусор !
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- mihmenвчера, 19:29Фальсификация избирательного процесса, есть кража доверия граждан, подрыв конституционного устройства, приведение к власти отдельных групп за счёт мошеннических схем. Фактически это самое гнусное преступление,это кража доверия, не сравнимая с кражей материальных ценностей. Ненадлежащее расследование может трактоваться как содействие в укрывательстве преступления, не факт что такой вопрос не поставят перед руководителем СК России.
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- откат 1вчера, 20:54кто бы сомневался в этих честнейших выборах ,честнейшей партии .
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- Ili yaвчера, 22:55Даже сомневающимся теперь понятно кто и как делает выборы. Похоже в рабовладельческий строй отправляемся.
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