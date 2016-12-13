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В Ивановской области чиновники обсудят с руководителями УК вопросы домоуправления
22 декабря под председательством заместителя председателя правительства Ивановской области Максима Громова с участием представителей Госжилинспекции и департаментов ЖКХ и энергетики и тарифов пройдет совещание с руководителями управляющих компаний. Тема –деятельность УК по управлению многоквартирными домами на территории Ивановской области.
Вопросы, включенные в повестку совещания:
- действующие нормативы потребления коммунальных услуг и перспективы их изменения;
- формирование и применение нормативов потребления коммунальных услуг на ОДН;
- о нововведениях Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;
- о Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- о законопроекте о реализации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;- вопросы взаимодействия управляющих компаний региона со Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области.
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