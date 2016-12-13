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Новости

вчера, 17:30

В Ивановской области чиновники обсудят с руководителями УК вопросы домоуправления


22 декабря под председательством заместителя председателя правительства Ивановской области Максима Громова с участием представителей Госжилинспекции и департаментов ЖКХ и энергетики и тарифов пройдет совещание с руководителями управляющих компаний. Тема –деятельность УК по управлению многоквартирными домами на территории Ивановской области.

Вопросы, включенные в повестку совещания:

- действующие нормативы потребления коммунальных услуг и перспективы их изменения;

- формирование и применение нормативов потребления коммунальных услуг на ОДН;

- о нововведениях Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;

- о Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- о законопроекте о реализации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;

- вопросы взаимодействия управляющих компаний региона со Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области.

ключевые слова: ЖКХ управляющая компания домоуправление чиновники
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