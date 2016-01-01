Долг населения Ивановской области за ЖКХ растет минимальными темпами





Прирост составил рекордно низкую за год долю - 0,1%, если верить данным пресс-службы регионального правительства. Сейчас жители области должны за коммунальные услуги, без учета капитального ремонта, 2 172 651 руб.

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