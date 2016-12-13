Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области

В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна

В Москве проходит заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.



Во вступительном слове он, в частности, заявил:

"Есть (для банка) и новые сделки, в частности строительство комплекса по производству полиэфирного волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране".



Фактически премьер-министр высказался в поддержку выделения средств на этот проект.

В ближайшие часы будет обнародовано окончательное решение наблюдательного совета банка.

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