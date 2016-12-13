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вчера, 16:39
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области
В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна
В Москве проходит заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
Во вступительном слове он, в частности, заявил:
"Есть (для банка) и новые сделки, в частности строительство комплекса по производству полиэфирного волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране".
Фактически премьер-министр высказался в поддержку выделения средств на этот проект.
В ближайшие часы будет обнародовано окончательное решение наблюдательного совета банка.
Во вступительном слове он, в частности, заявил:
"Есть (для банка) и новые сделки, в частности строительство комплекса по производству полиэфирного волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране".
Фактически премьер-министр высказался в поддержку выделения средств на этот проект.
В ближайшие часы будет обнародовано окончательное решение наблюдательного совета банка.
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Комментарии (13)
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- vtldtlm b rвчера, 17:17Растащут и еще попросют
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- Павлик Отморозоввчера, 18:48Медведев !,а это кто ??
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- {Abbadon{вчера, 18:12Обещания , обещания .Премьер - министр поддержал выделение .Хочется увидеть новость о каком - нибудь работающем предприятии или вновь построенном .Ругаем Совдепию , а новый строй НИЧЕГО за 25 лет так и не построил , окромя торгцентров .Зато порушили до основания все предприятия .Теперь живем поддержанием выделения .
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- Миха79вчера, 18:54Теперь бы лишь Ивановские чиновники нерастащили.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 19:10Чёт на 2017 год столько бабла чиновникам наваливаться,как бы не разодрались,пока его делить-разворовывать будут)
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- ПростоЯвчера, 19:20уже ранее выделялись деньги на строительство спортивного комплекса у ж/д вокзала, тогда тоже так радовались, так радовались, все распилили, стройка встала, а сейчас выделяются деньги на его заморозку...
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- Замкадышвчера, 20:46лучше бы эта мразь со своим харантом одобрила бы понижение налогов, тарифов, цен. Куда уж там . Больше ничего в экономике не могут.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 21:36А минусует нас чинарь по ходу,то что про его карман заговорили))))
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- Фероянчиквчера, 22:23Иван Петров сам к нему сходил и попросил в обход наших жуликов и воров что даже губер от такой наглости:) Пришлось когда с москвы позвонили и сказали чтож импортозамещение рушишь Вот и пришлось без откатов нашим за федеральные деньги строить!
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- путёнышсегодня, 07:26Иваново гиблый город бежать то сюда надо, зарплаты только на корку хлеба, работы нет, идиоты жильё тут ещё да торговые центры строят, зачем они тут нужны нищему населению???
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- OfbakcZсегодня, 10:19искренне надеюсь что комбинат построят он будет работать и обеспечит страну нашим, отечественным полиэфирным волокном. настораживает тот факт что бизнес не проявил интереса к данному проекту, возможно есть что-то о чем мы не знаем...
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- Васька Непутевыйсегодня, 10:59я этот анекдот про комбинат синтетического волокна уже не первый год слышу...)))))))) ЬАЯН!!!!
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- Васька Непутевыйсегодня, 10:59я этот анекдот про комбинат синтетического волокна уже не первый год слышу...)))))))) ЬАЯН!!!!
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