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Новости

вчера, 16:39

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области

В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна

В Москве проходит заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Во вступительном слове он, в частности, заявил: 
"Есть (для банка) и новые сделки, в частности строительство комплекса по производству полиэфирного волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране".

Фактически премьер-министр высказался в поддержку выделения средств на этот проект.
В ближайшие часы будет обнародовано окончательное решение наблюдательного совета банка.



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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									vtldtlm b r								
							
    • 
							
  • вчера, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Растащут и еще попросют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
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  • вчера, 18:48
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    • 
										+1
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							Медведев !,а это кто ??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
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  • вчера, 18:12
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    • 
										+1
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							Обещания , обещания .Премьер - министр поддержал выделение .Хочется  увидеть новость о каком - нибудь работающем предприятии  или вновь построенном .Ругаем Совдепию , а новый строй НИЧЕГО за 25 лет так и не построил , окромя торгцентров .Зато порушили до основания все предприятия .Теперь живем поддержанием выделения .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 18:54
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    • 
										+1
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							Теперь бы лишь Ивановские чиновники нерастащили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 19:10
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    • 
										+1
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							Чёт на 2017 год столько бабла чиновникам наваливаться,как бы не разодрались,пока его делить-разворовывать будут)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
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  • вчера, 19:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							уже ранее выделялись деньги на строительство спортивного комплекса у ж/д вокзала, тогда тоже так радовались, так радовались, все распилили, стройка встала,  а сейчас выделяются деньги на его заморозку...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Замкадыш								
							
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  • вчера, 20:46
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лучше бы эта мразь со своим харантом одобрила бы понижение налогов, тарифов, цен. Куда уж там . Больше ничего в экономике не могут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А минусует нас чинарь по ходу,то что про его карман заговорили))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фероянчик								
							
    • 
							
  • вчера, 22:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Иван Петров сам к нему сходил и попросил в обход наших жуликов и воров что даже губер  от такой наглости:) Пришлось  когда с москвы позвонили и сказали чтож  импортозамещение рушишь  Вот и пришлось без откатов нашим за федеральные деньги строить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									путёныш								
							
    • 
							
  • сегодня, 07:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Иваново гиблый город бежать то сюда надо, зарплаты только на корку хлеба, работы нет, идиоты жильё тут ещё да торговые центры строят, зачем они тут нужны нищему населению???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									OfbakcZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							искренне надеюсь что комбинат построят он будет работать и обеспечит страну нашим, отечественным полиэфирным волокном.  настораживает тот факт что бизнес не проявил интереса к данному проекту, возможно есть что-то о чем мы не знаем...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 10:59
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										0
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							я  этот анекдот про комбинат синтетического волокна уже не первый год слышу...)))))))) ЬАЯН!!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 10:59
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    • 
										0
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							я  этот анекдот про комбинат синтетического волокна уже не первый год слышу...)))))))) ЬАЯН!!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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