Выбрана эмблема Года экологии в Ивановской области

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Конкурсная комиссия выбрала лучшую эмблему Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области в 2017 году. Победителем признан Сергей Коржов, учащийся учреждения дополнительного образования «Перспектива» (г. Иваново).

Всего на конкурс было заявлено 100 работ от 72 участников.

По словам начальника департамента природных ресурсов и экологии Ольги Кравченко, главными критериями при выборе победителя конкурса были креативность, художественный уровень выполнения работы и легкость для восприятия.

На протяжении 2017 года работа-победитель будет использоваться в качестве официальной эмблемы Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области при проведении экологических мероприятий.

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