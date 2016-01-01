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вчера, 16:13
Выбрана эмблема Года экологии в Ивановской области
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Конкурсная комиссия выбрала лучшую эмблему Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области в 2017 году. Победителем признан Сергей Коржов, учащийся учреждения дополнительного образования «Перспектива» (г. Иваново).
Всего на конкурс было заявлено 100 работ от 72 участников.
По словам начальника департамента природных ресурсов и экологии Ольги Кравченко, главными критериями при выборе победителя конкурса были креативность, художественный уровень выполнения работы и легкость для восприятия.
На протяжении 2017 года работа-победитель будет использоваться в качестве официальной эмблемы Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области при проведении экологических мероприятий.
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Комментарии (4)
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- Помидоринавчера, 17:17На пробочку от пива похожа. Или на крышечку от огурчиков...
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- mihmenвчера, 18:24Надо было санаторий СТАНКО заваленный мусорной свалкой изобразить, для области это актуальнее.
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- Стас Карповвчера, 19:47Заволжский химзавод тоже красиво
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- Сердючоксегодня, 07:18а мне эмблема нравится. Вполне профессиональный дизайн
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