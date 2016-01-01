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Новости

вчера, 16:13

Выбрана эмблема Года экологии в Ивановской области

ФОТО

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Конкурсная комиссия выбрала лучшую эмблему Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области в 2017 году. Победителем признан Сергей Коржов, учащийся учреждения дополнительного образования «Перспектива» (г. Иваново).

Всего на конкурс было заявлено 100 работ от 72 участников.

По словам начальника департамента природных ресурсов и экологии Ольги Кравченко, главными критериями при выборе победителя конкурса были креативность, художественный уровень выполнения работы и легкость для восприятия.

На протяжении 2017 года работа-победитель будет использоваться в качестве официальной эмблемы Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ивановской области при проведении экологических мероприятий.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
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  • вчера, 17:17
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							На пробочку от пива похожа. Или на крышечку от огурчиков... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									mihmen								
							
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  • вчера, 18:24
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										0
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							Надо было санаторий СТАНКО заваленный мусорной свалкой изобразить, для области это актуальнее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • вчера, 19:47
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							Заволжский химзавод тоже красиво								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сердючок								
							
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  • сегодня, 07:18
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							а мне эмблема нравится. Вполне профессиональный дизайн 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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