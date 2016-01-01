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Разыскиваемые за разбойные нападения на ивановские магазины попали на ВИДЕО
Всех, кто узнал на кадрах преступников, полиция просит поделиться информацией
В ноябре-декабре текущего года на территории областного центра была зарегистрирована серия разбойных нападений на торговые точки. Двое молодых людей, угрожая продавцам предметами, похожими на пистолеты, забирали наличные из кассы и скрывались.
Сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников. Изучены записи с камер видеонаблюдения. Составлены словесные портреты подозреваемых, на их розыск ориентированы наружные службы полиции областного центра.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, оба преступника в возрасте 25-30 лет. Рост одного - 175 -180 сантиметров, одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, белые кроссовки, лицо закрывал темно-зеленым шарфом в полоску или клетку. Второй нападавший ростом 180-185 сантиметров, среднего телосложения.Полицейские обращаются к гражданам, ставшими случайными свидетелями преступления, или опознавшим злоумышленников по видео, с просьбой сообщить по телефонам: 8 (4932) 32-42-04, 8-920-673-09-90 или 02.
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Комментарии (6)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 16:17Нарики тупые что ли))))на двери висит табличка,что идёт видеонаблюдение,даже ни разу по потолку глазами не пробежался на наличие камер,заходит с открытой мордой,и через минуту уже заходит в шарфе,вот дебилоиды)))))
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- просто никвчера, 19:02Тоже поржал))) ну хоть бы клоун кроссовки переобул )))))))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 19:11За минуту не успел)))
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- vin-diezelвчера, 18:50Теперь их несомненно будет проще найти. Новость конечно интересная, но операм скорее как палка в колесо, нежели как спасательный круг...
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- Стас Карповвчера, 19:49Колхозные нарики, привыкли , что в сельпо видео нет
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- Форсайт сайтсегодня, 09:30Это форсайт менеджеры
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