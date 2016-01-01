Разыскиваемые за разбойные нападения на ивановские магазины попали на ВИДЕО

Всех, кто узнал на кадрах преступников, полиция просит поделиться информацией







В ноябре-декабре текущего года на территории областного центра была зарегистрирована серия разбойных нападений на торговые точки. Двое молодых людей, угрожая продавцам предметами, похожими на пистолеты, забирали наличные из кассы и скрывались.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников. Изучены записи с камер видеонаблюдения. Составлены словесные портреты подозреваемых, на их розыск ориентированы наружные службы полиции областного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, оба преступника в возрасте 25-30 лет. Рост одного - 175 -180 сантиметров, одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, белые кроссовки, лицо закрывал темно-зеленым шарфом в полоску или клетку. Второй нападавший ростом 180-185 сантиметров, среднего телосложения.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

2934

Полицейские обращаются к гражданам, ставшими случайными свидетелями преступления, или опознавшим злоумышленников по видео, с просьбой сообщить по телефонам:или