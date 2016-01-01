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Новости

вчера, 15:51

Разыскиваемые за разбойные нападения на ивановские магазины попали на ВИДЕО

Всех, кто узнал на кадрах преступников, полиция просит поделиться информацией


В ноябре-декабре текущего года на территории областного центра была зарегистрирована серия разбойных нападений на торговые точки. Двое молодых людей, угрожая продавцам предметами, похожими на пистолеты, забирали наличные из кассы и скрывались.  

Сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников. Изучены записи с камер видеонаблюдения. Составлены словесные портреты подозреваемых, на их розыск ориентированы наружные службы полиции областного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, оба преступника в возрасте 25-30 лет. Рост одного - 175 -180 сантиметров, одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, белые кроссовки, лицо закрывал темно-зеленым шарфом в полоску или клетку. Второй нападавший ростом 180-185 сантиметров, среднего телосложения.

Полицейские обращаются к гражданам, ставшими случайными свидетелями преступления, или опознавшим злоумышленников по видео, с просьбой сообщить по телефонам: 8 (4932) 32-42-04, 8-920-673-09-90 или 02.

ключевые слова: разбой преступники розыск
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 16:17
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    • 
										+1
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							Нарики тупые что ли))))на двери висит табличка,что идёт видеонаблюдение,даже ни разу по потолку глазами не пробежался на наличие камер,заходит с открытой мордой,и через минуту уже заходит в шарфе,вот дебилоиды)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 19:02
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										+1
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							Тоже поржал))) ну хоть бы клоун кроссовки переобул )))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 19:11
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										0
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							За минуту не успел)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vin-diezel								
							
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  • вчера, 18:50
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										0
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							Теперь их несомненно будет проще найти. Новость конечно интересная, но операм скорее как палка в колесо, нежели как спасательный круг...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • вчера, 19:49
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										+1
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							Колхозные нарики, привыкли , что в сельпо видео нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Форсайт сайт								
							
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  • сегодня, 09:30
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							Это форсайт менеджеры								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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