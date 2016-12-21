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В Ивановской области наркоман убил мужчину, который назвал его колдуном
16 декабря 31-летний житель Москвы (как позже выяснится, наркоман с многолетним стажем) вместе со своей матерью приехал в Ивановскую область и остановился у родственников в селе Ново-Талицы. В тот же день во время застолья между приехавшим молодым человеком и хозяином жилища произошла ссора. Гость схватил нож и буквально искромсал им 61-летнего мужчину, после чего с места преступления скрылся.
Приехавшие по вызову медики нашли в доме уже мертвое тело с торчащим из спины кухонным ножом.
Личность подозреваемого установили быстро и нашли его бродившим по окрестным лесам.
Полицейским задержанный рассказал, что во время застолья хозяин дома стал на него «наезжать», называл колдуном, размахивал ножом, даже «чиркнул по пальцу». В итоге парень якобы не выдержал и нанес приютившему его человеку около десятка ножевых ударов.Подробнее об этом смотрите сегодня в 20.10 в программе «По горячим следам» на телеканале «БАРС».
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