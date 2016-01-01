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вчера, 15:10

Суд отказался возвращать дело Андрея Кабанова в прокуратуру


Дело бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Андрея Кабанова не будет возвращено в прокуратуру. Суд не удовлетворил ходатайство защиты, хотя признал наличие ошибок в обвинительном заключении.

Напомним, в деле Андрея Кабанова два эпизода. Его обвиняют в получении взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, он брал за общее покровительство по службе бывшему руководителю «лесного» комитета Александру Жукову. И, в частности, «за оказание влияния на временно исполняющего обязанности губернатора». Сам Кабанов вину не признает, поясняет, что средства собирались на проведение избирательной кампании главы региона.

После передачи дела в суд защитники вышли с ходатайством вернуть его в прокуратуру. По их мнению, в обвинительном заключении допущены ошибки.

«Это ряд технических ошибок, где просто неправильно изложены номера статьей. Есть ряд фактических ошибок, когда неправильно изложены должности и фамилии должностных лиц, и ряд нарушений процессуального характера, которые, на наш взгляд, мешали рассматривать дело в суде. Суд с нами не согласился, но будем заодно и рассматривать, и устранять ошибки», - пояснил корреспонденту IvanovoNews адвокат Андрея Кабанова Денис Анохин.

Решение по ходатайству было вынесено в среду. Суд посчитал, что все допущенные нарушения могут быть исправлены в ходе судебного следствия. Оно начнется в следующий вторник.

ключевые слова: Андрей Кабанов взятка коррупция суд
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							конечно, суду надо тащить любую лабуду    кривосудие 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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