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вчера, 15:04
В Ивановской области неопытная автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку
Пострадавшую с переломом рук доставили в больницу
ДТП случилось 20 декабря около 12.15 на улице Свердлова в Шуе. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз» (водительский стаж – с 2015 года), сбила переходившую по нерегулируемой «зебре» 77-летнюю бабушку.
В результате ДТП пострадавшую с закрытым переломом обоих предплечий доставили в Шуйскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.
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Комментарии (4)
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- Яндарбиеввчера, 16:23Глупая щель, в силу своей примитивности, не способна отличить дорожную разметку от керамической плитки в ванной комнате. И там, и там, по ее мнению, можно беспрепятственно передвигаться, не предоставляя кому-либо преимущества. Собственно, данное происшествие ее вряд-ли чему научит, она и дальше продолжит, выпуча из-за руля глаза, тупо ползти на своей пузотерке вперед, не обращая внимания ни на что и никого.
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- кьюриоситивчера, 17:49Глупая, неопытная и т п. Но вот про разметку Вы ошибаетесь - не видно ее, дороги практически не чистят они стали уже в два раза. На знаки смотреть нужно
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- vofchikвчера, 16:43Девушки на матизах это отдельная тема, гоняют как летом, мозгов нет, стажа нет. я от таких машин держусь подальше, хрен знает, что на уме у таких водятелов.
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- Стас Карповвчера, 19:56Генерал Лузин назначил служебную проверку по факту выдаче водительского удостоверения обезьяне-убийце?! Думаю, что нет. Поручил ли ОСБ поднять все экзаменационные материалы и записи регистраторов при сдаче экзаменов?! Наверное нет. Разберитесь досконально и вылезет система злоупотреблений. "права",
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