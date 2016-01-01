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Новости

вчера, 15:04

В Ивановской области неопытная автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку

Пострадавшую с переломом рук доставили в больницу


ДТП случилось 20 декабря около 12.15 на улице Свердлова в Шуе. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз» (водительский стаж – с 2015 года), сбила переходившую по нерегулируемой «зебре» 77-летнюю бабушку.

В результате ДТП пострадавшую с закрытым переломом обоих предплечий доставили в Шуйскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Яндарбиев								
							
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  • вчера, 16:23
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										+1
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							Глупая щель, в силу своей примитивности, не способна отличить дорожную разметку от керамической плитки в ванной комнате. И там, и там, по ее мнению, можно беспрепятственно передвигаться, не предоставляя кому-либо преимущества. Собственно, данное происшествие ее вряд-ли чему научит, она и дальше продолжит, выпуча из-за руля глаза, тупо ползти на своей пузотерке вперед, не обращая внимания ни на что и никого.    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									кьюриосити								
							
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  • вчера, 17:49
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							Глупая, неопытная и т п. Но вот про разметку Вы ошибаетесь - не видно ее, дороги практически не чистят они стали уже в два раза. На знаки смотреть нужно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 16:43
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							Девушки на матизах это отдельная тема, гоняют как летом, мозгов нет, стажа нет. я от таких машин держусь подальше, хрен знает, что на уме у таких водятелов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • вчера, 19:56
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										0
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							Генерал Лузин назначил служебную проверку по факту выдаче водительского удостоверения обезьяне-убийце?! Думаю, что нет. Поручил ли ОСБ поднять все экзаменационные материалы и записи регистраторов при сдаче экзаменов?! Наверное нет. Разберитесь досконально и вылезет система злоупотреблений. "права",  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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