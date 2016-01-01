В Ивановской области неопытная автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку

Пострадавшую с переломом рук доставили в больницу





ДТП случилось 20 декабря около 12.15 на улице Свердлова в Шуе. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз» (водительский стаж – с 2015 года), сбила переходившую по нерегулируемой «зебре» 77-летнюю бабушку.

В результате ДТП пострадавшую с закрытым переломом обоих предплечий доставили в Шуйскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.

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