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Новости

вчера, 14:15

В ивановском гипермаркете студентка пыталась расплатиться подозрительной купюрой

Банкнота изъята и направлена на экспертизу


В одном из ивановских гипермаркетов при оплате товара 18-летняя студентка колледжа предъявила купюру достоинством 1000 рублей, вызвавшую у кассира сомнение в подлинности. Работница торговой точки позвонила в полицию. Прибывшим на место полицейским девушка пояснила, что купюру получила около двух недель назад от своей матери.

«В настоящее время банкнота изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: деньги купюра банкнота подделка полиция
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