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вчера, 14:15
В ивановском гипермаркете студентка пыталась расплатиться подозрительной купюрой
Банкнота изъята и направлена на экспертизу
В одном из ивановских гипермаркетов при оплате товара 18-летняя студентка колледжа предъявила купюру достоинством 1000 рублей, вызвавшую у кассира сомнение в подлинности. Работница торговой точки позвонила в полицию. Прибывшим на место полицейским девушка пояснила, что купюру получила около двух недель назад от своей матери.
«В настоящее время банкнота изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
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