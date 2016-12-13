В ивановском гипермаркете студентка пыталась расплатиться подозрительной купюрой

Банкнота изъята и направлена на экспертизу





В одном из ивановских гипермаркетов при оплате товара 18-летняя студентка колледжа предъявила купюру достоинством 1000 рублей, вызвавшую у кассира сомнение в подлинности. Работница торговой точки позвонила в полицию. Прибывшим на место полицейским девушка пояснила, что купюру получила около двух недель назад от своей матери.

«В настоящее время банкнота изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

