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Новости

вчера, 14:08

В Иванове открылась новая группа детсада

ФОТО


В ивановском детском саду № 143 открылась дополнительная группа на 20 мест. Первых воспитанников сотрудники дошкольного учреждения встречали сегодня, 21 декабря. В садик будут ходить дети в возрасте от полутора до трех лет.

До сегодняшнего дня в садике работали 12 групп для 247 детей. На создание новой группы из городского бюджета было выделено около 3,5 млн. рублей.

«Сухово-Дерябихский микрорайон развивается. Выросли дома микрорайона Рождественский. Появилось много семей с детьми, которых нужно обеспечить местами в дошкольных учреждениях. Сегодня мы отрываем группу, которая позволит разместить 20 детей. Будем дальше думать, как развивать сеть детских садов и в этом районе, и в городе в целом», - отметил глава Иванова Владимир Шарыпов. Он также сообщил, что в 2016 году в системе дошкольного образования областного центра вводится 274 новых места, в том числе готовятся принять юных воспитанников новые детские сады в Московском микрорайоне и на ул. Окуловой.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: детский сад группа
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 16:14
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										+1
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							Надо новые сады строить, а не действующие в ущерб детям уплотнять.
    
Куда пойдут в садики и в школу детишки из Рождественского кто-то из горадминистраторов подумал?
    
Шарыпов!
    
Хватит пиариться.
    
Когда работать начнёте?
    
Город ждёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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