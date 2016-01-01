В Иванове открылась новая группа детсада

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В ивановском детском саду № 143 открылась дополнительная группа на 20 мест. Первых воспитанников сотрудники дошкольного учреждения встречали сегодня, 21 декабря. В садик будут ходить дети в возрасте от полутора до трех лет.

До сегодняшнего дня в садике работали 12 групп для 247 детей. На создание новой группы из городского бюджета было выделено около 3,5 млн. рублей.

«Сухово-Дерябихский микрорайон развивается. Выросли дома микрорайона Рождественский. Появилось много семей с детьми, которых нужно обеспечить местами в дошкольных учреждениях. Сегодня мы отрываем группу, которая позволит разместить 20 детей. Будем дальше думать, как развивать сеть детских садов и в этом районе, и в городе в целом», - отметил глава Иванова Владимир Шарыпов. Он также сообщил, что в 2016 году в системе дошкольного образования областного центра вводится 274 новых места, в том числе готовятся принять юных воспитанников новые детские сады в Московском микрорайоне и на ул. Окуловой.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново