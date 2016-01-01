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Новости

вчера, 13:35

В Ивановской области столяр похитил из цеха сварочный аппарат

Полиция задержала злоумышленника


В полицию с заявлением о краже обратился мастер одного из шуйских предприятий. Мужчина сообщил полицейским, что из помещения слесарного цеха при неизвестных обстоятельствах пропал сварочный аппарат.

Вскоре по подозрению в краже оперативники задержали 41-летнего столяра – коллегу заявителя. Было установлено, что накануне ночью злоумышленник незаконно проник в цех, где работал, и похитил сварочное оборудование.

В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: цех сварочный аппарат кража полиция
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