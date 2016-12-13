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вчера, 13:29
Как и когда в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Сегодня об этом рассказали сотрудники регионального правительства на пресс-конференции. Заморозка, однако, будет закончена 1 июля 2017 года.
Среднеобластное повышение по всем тарифам составит 3,8%. Газ подорожает на 4%, электроэнергия - на 4,9%, тепло - на 3%, холодное водоснабжение - на 5%. Наибольший прирост дадут услуги ивановского «Водоканала» - 21,4% на водоснабжение и 11,7% на водоотведение. Как пояснил заместитель председателя правительства области Максим Громов, это связано со сдерживанием расценок в прежние годы.
ключевые слова: ЖКХ коммунальные услуги тарифы
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Высшая математика, чё.
Дневной тариф - было - 4,11, станет - 4,40 = +7,1%
Ночной тариф - было - 2,43, станет - 2,60 = +7%
Итого: "на 4,9%"
Не не, никто никого не обманывает, это народ не те университеты заканчивал...