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Новости

вчера, 13:29

Как и когда в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги


Сегодня об этом рассказали сотрудники регионального правительства на пресс-конференции. Заморозка, однако, будет закончена 1 июля 2017 года.

Среднеобластное повышение по всем тарифам составит 3,8%. Газ подорожает на 4%, электроэнергия - на 4,9%, тепло - на 3%, холодное водоснабжение - на 5%. Наибольший прирост дадут услуги ивановского «Водоканала» - 21,4% на водоснабжение и 11,7% на водоотведение. Как пояснил заместитель председателя правительства области Максим Громов, это связано со сдерживанием расценок в прежние годы.



ключевые слова: ЖКХ коммунальные услуги тарифы
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Ивановец22								
							
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  • вчера, 14:31
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										+1
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							4% + 4,9% +3% + 5% + 21,4% +11,7% = 3,8%
    

    
Высшая математика, чё.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • вчера, 14:56
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    • 
										-1
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							это высшая математика от журналиста Хохлова))) который как всегда перепутал 3,8% рост совокупной платы граждан с ростом тарифов... ибо это не одно и то же...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Simple Comer								
							
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  • вчера, 16:35
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    • 
										+1
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							Электроэнергия. 
    
Дневной тариф - было - 4,11, станет - 4,40 = +7,1%
    
Ночной тариф - было - 2,43, станет - 2,60 = +7%
    
Итого: "на 4,9%"
    
Не не, никто никого не обманывает, это народ не те университеты заканчивал...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вместе37								
							
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  • вчера, 14:57
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										+1
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							Ну самое время, а то водоканал мало имеет. В разгар кризиса, самое то...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									zzzdddd								
							
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  • вчера, 18:46
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										0
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							Нам-то еще повезло. А вот мэр Нижнего Новгорода, член "Единой России" Карнилин купил две квартиры в Майями за 2 миллиона долларов. Представляете, сколько ему за коммуналку платить придется?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vsem								
							
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  • вчера, 22:38
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    • 
										0
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							Ему за коммуналку вообще ничего не придется платить. Коммуналка платит ему.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lesiklesik								
							
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  • вчера, 18:58
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							Интересно, когда мы уже увидим заголовок "Как и когда в Ивановской области снизятся тарифы на коммунальные услуги". Почему-то плановая экономика при кровавом тиране Сталине позволяла производить ежегодное снижение цен, в отличие от экономики рыночной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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