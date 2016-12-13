Как и когда в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги





Сегодня об этом рассказали сотрудники регионального правительства на пресс-конференции. Заморозка, однако, будет закончена 1 июля 2017 года.

Среднеобластное повышение по всем тарифам составит 3,8%. Газ подорожает на 4%, электроэнергия - на 4,9%, тепло - на 3%, холодное водоснабжение - на 5%. Наибольший прирост дадут услуги ивановского «Водоканала» - 21,4% на водоснабжение и 11,7% на водоотведение. Как пояснил заместитель председателя правительства области Максим Громов, это связано со сдерживанием расценок в прежние годы.

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