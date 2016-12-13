В Иванове задержан молодой человек, грабивший таксистов

Возбуждены уголовные дела





В областном центре «по горячим следам» сотрудники ППС задержали подозреваемого в нескольких преступлениях. Жертвами злоумышленника становились водители такси.

Как рассказали в УМВД по Ивановской области, преступник вызывал такси, затем, чтобы отвлечь внимание водителя, объезжал несколько адресов, а в конце поездки похищал у таксистов дорогостоящие гаджеты.

В первом случае фигурант в конце поездки сообщил водителю, что не имеет наличных. Чтобы расплатиться, злоумышленник попросил у мужчины планшет, якобы для того, чтобы перевести деньги со счета на счет. Как только гаджет оказался в его руках, он выбежал из машины.

Во втором случае злоумышленник попросил у водителя телефон, чтобы позвонить. Потерпевший, не подозревая о преступных намерениях клиента, дал сотовый телефон, после чего преступник скрылся.

В настоящее время 27-летний подозреваемый - житель Костромской области - задержан. По фактам корыстно-имущественных преступлений возбуждены уголовные дела. Молодого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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