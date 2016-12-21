Новобранец ИГИЛ рассказал о своей поездке в Сирию корреспонденту «Барса»





В одной из колоний Ивановской области сейчас отбывает срок молодой человек, осужденный за терроризм. Некогда он сам завербовался в боевики запрещенного в России Исламского государства и отправился в Сирию. Наш корреспондент встретился с новобранцем ИГИЛ и услышал от него настоящие откровения о том, как парень собирался стать моджахедом и что из этого вышло, о его поездке в Сирию. Осужденный также рассказал журналисту, насколько сильно обещания исламистов расходятся с реальностью.

Откровения новобранца ИГИЛ смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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