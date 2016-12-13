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вчера, 12:42
В Ивановской области прошел межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою
Результаты
В минувшие выходные в Шуе состоялся III межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок Александра Невского». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 4 субъектов РФ, многие из которых являются победителями и призерами мировых и всероссийских первенств.
По результатам турнира 1 место в командном зачете заняла команда из Кинешмы, 2 место - команда из Иванова, 3 место – у шуйских спортсменов.
ключевые слова: рукопашный бой турнир
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Комментарии (1)
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- ivnffвчера, 12:45надо среди бабушек проводить такие соревнования!они в очередях на почту много приёмов отработали и могут навалять вашим воякам
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