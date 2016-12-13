В Ивановской области прошел межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою

Результаты





В минувшие выходные в Шуе состоялся III межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок Александра Невского». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 4 субъектов РФ, многие из которых являются победителями и призерами мировых и всероссийских первенств.

По результатам турнира 1 место в командном зачете заняла команда из Кинешмы, 2 место - команда из Иванова, 3 место – у шуйских спортсменов.

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