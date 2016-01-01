На улице села Майдаково обнаружен труп женщины

Проводится доследственная проверка





На одной из улиц села Майдаково Палехского района был найден труп женщины. Как выяснилось, это 47-летняя местная жительница, злоупотреблявшая спиртными напитками. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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