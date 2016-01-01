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Новости

вчера, 12:31

На улице села Майдаково обнаружен труп женщины

Проводится доследственная проверка


На одной из улиц села Майдаково Палехского района был найден труп женщины. Как выяснилось, это 47-летняя местная жительница, злоупотреблявшая спиртными напитками. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



ключевые слова: труп доследственная проверка
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							Боярышник								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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