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вчера, 12:31
На улице села Майдаково обнаружен труп женщины
Проводится доследственная проверка
На одной из улиц села Майдаково Палехского района был найден труп женщины. Как выяснилось, это 47-летняя местная жительница, злоупотреблявшая спиртными напитками. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ключевые слова: труп доследственная проверка
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