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вчера, 12:23
Житель Кохмы, раненый своей дочерью, сказал медикам, что сам наткнулся на шампур
Суд приговорил женщину к 4,5 годам колонии
Преступление было совершено в июле 2016 года. 53-летняя жительница Кохмы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим отцом. В разгар конфликта она схватила нож и нанесла им отцу один удар в грудь.
Когда мужчину госпитализировали, он сказал медикам, а потом и полиции, что сам наткнулся на шампур. Однако следствие установило, что пенсионер таким образом пытался выгородить дочь.В итоге суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: родственники ранение суд приговор
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