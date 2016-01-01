Житель Кохмы, раненый своей дочерью, сказал медикам, что сам наткнулся на шампур

Суд приговорил женщину к 4,5 годам колонии





Преступление было совершено в июле 2016 года. 53-летняя жительница Кохмы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим отцом. В разгар конфликта она схватила нож и нанесла им отцу один удар в грудь.

Когда мужчину госпитализировали, он сказал медикам, а потом и полиции, что сам наткнулся на шампур. Однако следствие установило, что пенсионер таким образом пытался выгородить дочь.

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В итоге суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.