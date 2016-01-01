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вчера, 11:53

Ученик ивановского лицея встретился с Министром энергетики РФ

ФОТО


Ученик ивановского лицея №33 Кирилл Джикирба стал победителем отборочного этапа олимпиады «Надежда энергетики», который проводится национальным исследовательским университетом "МЭИ" при поддержке Минэнерго России. Он и еще 6 победителей конкурса были приглашены в Москву на встречу с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

В ходе встречи школьники посетили крупнейшую компанию АО «Системный оператор «Единой энергетической системы» и совершили экскурсию по НИУ «МЭИ». Министр энергетики поздравил ребят с победой на олимпиаде: «Нам важно такое социальное общение. Чтобы взаимодействовать не только с отраслевыми работниками, руководителями энергопредприятий, но и с теми, кто собирается в будущем стать энергетиком».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: энергетика олимпиада школа министр
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