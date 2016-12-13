Новости
вчера, 11:33
Немцы организуют в Иванове празднование католического Рождества
23 декабря в Ивановском доме национальностей состоится празднование католического Рождества. Организаторами мероприятия выступят российские немцы города Иваново – члены регионального Центра немецкой культуры «Надежда».
В программе праздника:
- рождественская викторина;
- творческие номера;
- подведение итогов работы Центра «Надежда» и молодежного клуба российских немцев «Мариенталь»;
- Рождественский бал.
Начало Вечера - в 18.00.
- оцените новость:
-
(0)
- 914
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- МашаЯвчера, 16:55В Ивановском Римско-католическом приходе Вознесения Господня 24 декабря Святая Месса ночи Рождества, а 25 декабря - Святая Месса торжества Рождества Христова.
-
- Прохожий_вчера, 17:36Ждём))
-
- Путник43сегодня, 15:42Немцы и католичество - интересное сочетание.
Новость дня
58 минут назадИваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
-
(0)
- 546
сегодня, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
-
(0)
- 1251
сегодня, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
-
(0)
- 1141
сегодня, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
-
(4)
- 5002