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Новости

вчера, 11:33

Немцы организуют в Иванове празднование католического Рождества


23 декабря в Ивановском доме национальностей состоится празднование католического Рождества. Организаторами мероприятия выступят российские немцы города Иваново – члены регионального Центра немецкой культуры «Надежда».

В программе праздника:

- рождественская викторина;

- творческие номера;

- подведение итогов работы Центра «Надежда» и молодежного клуба российских немцев «Мариенталь»;

- Рождественский бал.

Начало Вечера - в 18.00.



ключевые слова: немцы католики Рождество праздник
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							В Ивановском Римско-католическом приходе Вознесения Господня 24 декабря Святая Месса ночи Рождества, а 25 декабря - Святая Месса торжества Рождества Христова. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Немцы и католичество - интересное сочетание.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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