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Новости

вчера, 11:24

Число «карантинных» школ в области растет


По данным областного управления Роспотребнадзора и департамента образования на понедельник, на карантин по ОРВИ в Ивановской области было закрыто 70 школ. Сейчас - 86, не считая 10 коррекционных школ-интернатов. К 100 процентам закрытых школ в Иванове и Шуе добавились школы Палехского района. С сегодняшнего дня закрыта крупная школа в Ново-Талицах Ивановского района.

Рекомендации закрыть на карантин класс идут педагогам от санитарных врачей при 25% заболевших, школу - при 50% от общего числа учащихся.



ключевые слова: ОРВИ грипп школа карантин
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									Halizman								
							
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  • вчера, 11:32
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							В Родниковском районе будут держаться до последнего здорового ребенка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 12:38
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							В Кохме по ходу тоже)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff								
							
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  • вчера, 12:42
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							сами школьники заражаются чтоб в школу не ходить,жрут снег,сосульки и тд.заговор устроили в группе вк								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 13:58
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