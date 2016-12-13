Число «карантинных» школ в области растет





По данным областного управления Роспотребнадзора и департамента образования на понедельник, на карантин по ОРВИ в Ивановской области было закрыто 70 школ. Сейчас - 86, не считая 10 коррекционных школ-интернатов. К 100 процентам закрытых школ в Иванове и Шуе добавились школы Палехского района. С сегодняшнего дня закрыта крупная школа в Ново-Талицах Ивановского района.

Рекомендации закрыть на карантин класс идут педагогам от санитарных врачей при 25% заболевших, школу - при 50% от общего числа учащихся.

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