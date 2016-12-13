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вчера, 11:24
Число «карантинных» школ в области растет
По данным областного управления Роспотребнадзора и департамента образования на понедельник, на карантин по ОРВИ в Ивановской области было закрыто 70 школ. Сейчас - 86, не считая 10 коррекционных школ-интернатов. К 100 процентам закрытых школ в Иванове и Шуе добавились школы Палехского района. С сегодняшнего дня закрыта крупная школа в Ново-Талицах Ивановского района.
Рекомендации закрыть на карантин класс идут педагогам от санитарных врачей при 25% заболевших, школу - при 50% от общего числа учащихся.
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- Halizmanвчера, 11:32В Родниковском районе будут держаться до последнего здорового ребенка
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- Коренной Кохомчанинвчера, 12:38В Кохме по ходу тоже)
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- ivnffвчера, 12:42сами школьники заражаются чтоб в школу не ходить,жрут снег,сосульки и тд.заговор устроили в группе вк
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- Александр 56вчера, 13:58Результаты оптимизации?
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