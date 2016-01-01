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вчера, 11:19
Дома на нескольких ивановских улицах временно останутся без газоснабжения
23 декабря в областном центре в связи с работами на газопроводе будет прекращено газоснабжение жилых домов по адресам:
- ул. Строительная, д. 14,
- ул. Красных Зорь, д. 15/1, д. 13/16, д. 11,
- ул. Менделеева, д. 16, д. 18, д. 20/12,
- пер. Амбулаторный, д. 3, д. 5.
Время отключения - с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: газ газоснабжение
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