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Новости

вчера, 11:19

Дома на нескольких ивановских улицах временно останутся без газоснабжения


23 декабря в областном центре в связи с работами на газопроводе будет прекращено газоснабжение жилых домов по адресам:

- ул. Строительная, д. 14,

- ул. Красных Зорь, д. 15/1, д. 13/16, д. 11,

- ул. Менделеева, д. 16, д. 18, д. 20/12,

- пер. Амбулаторный, д. 3, д. 5.

Время отключения - с 09.00 до 17.00.



ключевые слова: газ газоснабжение
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