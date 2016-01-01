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Областная программа новогодних и рождественских мероприятий
Пресс-служба правительства Ивановской области распространила программу новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в регионе.
22 декабря в Ивановской государственной филармонии состоится областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве. 23 декабря в Ивановском музыкальном театре пройдет областной новогодний губернаторский праздник для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей. 24 декабря в Ивановском музыкальном театре состоится новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей.
ПРОГРАММА:
|
Мероприятие
|
Дата и время
|
Место проведения
|
Областная благотворительная акция «Новогодний поезд»
|
с 22 декабря
|
Областные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве
|
22 декабря в 11.00
|
Ивановская государственная филармония
(г. Иваново, ул. Красной Армии, 8/1)
|
Областной новогодний губернаторский праздник для детей из малообеспеченных семей и учащихся образовательных учреждений
|
23 декабря в 12.00
|
Ивановский музыкальный театр
(г. Иваново, ул. Пушкина, 2)
|
Новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей
|
24 декабря в 10.00
|
Ивановский музыкальный театр
(г. Иваново, ул. Пушкина, 2)
|
Музеи Ивановской области
|
Тематическая выставка «Зимний мотив» из собрания музея-заповедника
(более тридцати произведений живописи самых известных художников XX века, посвященных зиме, зимним видам спорта)
|
С 1 декабря до 31 января
|
Музей пейзажа Плесского музея-заповедника
(г. Плес, Соборная гора, 1)
|
Выставка «Волшебные узоры» (декоративно-прикладное творчество из фондов музея)
|
с 22 декабря до 15 января
|
Ивановский областной художественный музей
(г. Иваново, пр. Ленина, 33)
|
Выставка детского творчества «Зимняя сказка»
|
с 24 декабря до 20 января
|
Ивановский областной художественный музей
(г. Иваново, пр. Ленина, 33)
|
Экспозиция «Новогодняя» (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество ивановских художников)
|
с 23 декабря до 20 января
|
Дом-музей Б.И. Пророкова
(г. Иваново, ул. Пророкова, 15)
|
Музейные занятия «Новогоднее путешествие» для школьников
(конкурсы, игры, знакомство с традициями разных народов)
|
до 30 декабря
|
Музей промышленности и искусства
(г. Иваново, ул. Батурина, 6/40)
|
Театрализованные занятия-игры для младших школьников «Новогодние приключения Алисы в Музейной стране» по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес»
|
до 30 декабря
|
Музей промышленности и искусства
(г. Иваново, ул. Батурина, 6/40)
|
Выставка «Серебряное Рождество», мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек
|
до 31 января
|
Музей ивановского ситца
(г. Иваново, ул. Батурина, 11/42)
|
Выставка «Новогодний вернисаж» (разножанровые произведения изобразительного искусства, выполненные в различных техниках на зимних, осенних и весенних пленэрах)
|
с 23 декабря до 27 января
|
Областной Дом художника
(г. Иваново, пр. Ленина, 45)
|
Персональная выставка кинешемского художника Владимира Шагина «Рождество»
|
до 8 января
|
Кинешемский художественно-исторический музей
(г. Кинешма, ул. Комсомольская, 30)
|
Театры Ивановской области
|
Спектакль «ЧП болотного масштаба» - лесные приключения по мотивам русских народных сказок
|
с 22 декабря до 27 января
|
Ивановский драматический театр
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Спектакль «Они будут так трепетно счастливы»
|
25 декабря, 6 и 14 января
|
Ивановский драматический театр
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Спектакль «Емеля.точка.RU»
|
6 и 21 января
|
Ивановский драматический театр
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Новогодняя программа «Новогоднее путешествие в страну сказок» и спектакль «По щучьему велению»
|
с 23 декабря по 8 января
|
Ивановский областной театр кукол
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Премьера спектакля «Морозко»
|
с 25 декабря до 6 января
|
Ивановский музыкальный театр
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Премьерные показы спектакля «Волшебная лампа Аладдина»
|
с 25 декабря до 25 января
|
Кинешемский драматический театр
(г. Кинешма, ул. Советская, 12)
|
Акция «Сказочное новогоднее шоу - детям Ивановской области», новогодняя развлекательная программа для детей
|
28 декабря в 13.30
|
Ивановский музыкальный театр
(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)
|
Новогодний концерт студии современного и восточного танца «Амира-Дарр» «Новый год в стиле bellydance»
|
24 декабря в 14.00
|
Областной центр культуры и творчества
(г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107)
|
Открытие традиционного областного конкурса «Настоящий Дед Мороз», костюмированный парад по главным улицам города Родники до площади им. Ленина
|
25 декабря в 11.00
|
районный Дом культуры «Лидер» г. Родники
(г. Родники, пр-д Шагова, 1)
площадь им. Ленина г. Родники
|
Областные библиотеки
|
Выставка-вернисаж «Здравствуй, зимушка-зима!» (художественные альбомы, репродукции, произведения поэтов и писателей о зиме, декоративные поделки, книги и аппликации, открытки, коллекция картин студентов художественного училища им. М.И. Малютина)
|
до конца января 2017 года
|
Центральная универсальная научная библиотека
(г. Иваново, пр. Шереметевский, 11)
|
Интерактивная выставка «Новогодняя сказка»
|
с 19 декабря до 15 января
|
Ивановская областная библиотека для детей и юношества
(г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)
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