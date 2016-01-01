Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 11:07

Областная программа новогодних и рождественских мероприятий


Пресс-служба правительства Ивановской области распространила программу новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в регионе.

22 декабря в Ивановской государственной филармонии состоится областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве. 23 декабря в Ивановском музыкальном театре пройдет областной новогодний губернаторский праздник для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей. 24 декабря в Ивановском музыкальном театре состоится новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей.

ПРОГРАММА:

Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Областная благотворительная акция «Новогодний поезд»

с 22 декабря

Областные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве

22 декабря в 11.00

Ивановская государственная филармония

(г. Иваново, ул. Красной Армии, 8/1)

Областной новогодний губернаторский праздник для детей из малообеспеченных семей и учащихся образовательных учреждений

23 декабря в 12.00

Ивановский музыкальный театр

(г. Иваново, ул. Пушкина, 2)

Новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей

24 декабря в 10.00

Ивановский музыкальный театр

(г. Иваново, ул. Пушкина, 2)

Музеи Ивановской области

Тематическая выставка «Зимний мотив» из собрания музея-заповедника

(более тридцати произведений живописи самых известных художников XX века, посвященных зиме, зимним видам спорта)

С 1 декабря до 31 января

Музей пейзажа Плесского музея-заповедника

(г. Плес, Соборная гора, 1)

Выставка «Волшебные узоры» (декоративно-прикладное творчество из фондов музея)

с 22 декабря до 15 января

Ивановский областной художественный музей

(г. Иваново, пр. Ленина, 33)

Выставка детского творчества «Зимняя сказка»

с 24 декабря до 20 января

Ивановский областной художественный музей

(г. Иваново, пр. Ленина, 33)

Экспозиция «Новогодняя» (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество ивановских художников)

с 23 декабря до 20 января

Дом-музей Б.И. Пророкова

(г. Иваново, ул. Пророкова, 15)

Музейные занятия «Новогоднее путешествие» для школьников

(конкурсы, игры, знакомство с традициями разных народов)

до 30 декабря

Музей промышленности и искусства

(г. Иваново, ул. Батурина, 6/40)

Театрализованные занятия-игры для младших школьников «Новогодние приключения Алисы в Музейной стране» по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес»

до 30 декабря

Музей промышленности и искусства

(г. Иваново, ул. Батурина, 6/40)

Выставка «Серебряное Рождество», мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек

до 31 января

Музей ивановского ситца

(г. Иваново, ул. Батурина, 11/42)

Выставка «Новогодний вернисаж» (разножанровые произведения изобразительного искусства, выполненные в различных техниках на зимних, осенних и весенних пленэрах)

с 23 декабря до 27 января

Областной Дом художника

(г. Иваново, пр. Ленина, 45)

Персональная выставка кинешемского художника Владимира Шагина «Рождество»

до 8 января

Кинешемский художественно-исторический музей

(г. Кинешма, ул. Комсомольская, 30)

Театры Ивановской области

Спектакль «ЧП болотного масштаба» - лесные приключения по мотивам русских народных сказок

с 22 декабря до 27 января

Ивановский драматический театр

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Спектакль «Они будут так трепетно счастливы»

25 декабря, 6 и 14 января

Ивановский драматический театр

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Спектакль «Емеля.точка.RU»

6 и 21 января

Ивановский драматический театр

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Новогодняя программа «Новогоднее путешествие в страну сказок» и спектакль «По щучьему велению»

с 23 декабря по 8 января

Ивановский областной театр кукол

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Премьера спектакля «Морозко»

с 25 декабря до 6 января

Ивановский музыкальный театр

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Премьерные показы спектакля «Волшебная лампа Аладдина»

с 25 декабря до 25 января

Кинешемский драматический театр

(г. Кинешма, ул. Советская, 12)

Акция «Сказочное новогоднее шоу - детям Ивановской области», новогодняя развлекательная программа для детей

28 декабря в 13.30

Ивановский музыкальный театр

(г. Иваново, пл. Пушкина, 2)

Новогодний концерт студии современного и восточного танца «Амира-Дарр» «Новый год в стиле bellydance»

24 декабря  в 14.00  

Областной центр культуры и творчества

(г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107)

Открытие традиционного областного конкурса «Настоящий Дед Мороз», костюмированный парад по главным улицам города Родники до площади им. Ленина

25 декабря в 11.00

районный Дом культуры «Лидер» г. Родники

(г. Родники, пр-д Шагова, 1)

площадь им. Ленина г. Родники

Областные библиотеки

Выставка-вернисаж «Здравствуй, зимушка-зима!» (художественные альбомы, репродукции, произведения поэтов и писателей о зиме, декоративные поделки, книги и аппликации, открытки, коллекция картин студентов художественного училища им. М.И. Малютина)

до конца января 2017 года

Центральная универсальная научная библиотека

(г. Иваново, пр. Шереметевский, 11)

Интерактивная выставка «Новогодняя сказка»

с 19 декабря до 15 января

Ивановская областная библиотека для детей и юношества

(г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)



ключевые слова: Новый год Рождество мероприятия ёлки дети программа
  • оцените новость:
  • (0)
  • 921
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня