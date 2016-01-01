Областная программа новогодних и рождественских мероприятий





Пресс-служба правительства Ивановской области распространила программу новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в регионе.

22 декабря в Ивановской государственной филармонии состоится областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве. 23 декабря в Ивановском музыкальном театре пройдет областной новогодний губернаторский праздник для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей. 24 декабря в Ивановском музыкальном театре состоится новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей.

ПРОГРАММА :

Мероприятие Дата и время Место проведения Областная благотворительная акция «Новогодний поезд» с 22 декабря Областные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Областной новогодний праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве 22 декабря в 11.00 Ивановская государственная филармония (г. Иваново, ул. Красной Армии, 8/1) Областной новогодний губернаторский праздник для детей из малообеспеченных семей и учащихся образовательных учреждений 23 декабря в 12.00 Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, ул. Пушкина, 2) Новогодняя ёлка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ивановской области для одаренных детей 24 декабря в 10.00 Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, ул. Пушкина, 2) Музеи Ивановской области Тематическая выставка «Зимний мотив» из собрания музея-заповедника (более тридцати произведений живописи самых известных художников XX века, посвященных зиме, зимним видам спорта) С 1 декабря до 31 января Музей пейзажа Плесского музея-заповедника (г. Плес, Соборная гора, 1) Выставка «Волшебные узоры» (декоративно-прикладное творчество из фондов музея) с 22 декабря до 15 января Ивановский областной художественный музей (г. Иваново, пр. Ленина, 33) Выставка детского творчества «Зимняя сказка» с 24 декабря до 20 января Ивановский областной художественный музей (г. Иваново, пр. Ленина, 33) Экспозиция «Новогодняя» (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество ивановских художников) с 23 декабря до 20 января Дом-музей Б.И. Пророкова (г. Иваново, ул. Пророкова, 15) Музейные занятия «Новогоднее путешествие» для школьников (конкурсы, игры, знакомство с традициями разных народов) до 30 декабря Музей промышленности и искусства (г. Иваново, ул. Батурина, 6/40) Театрализованные занятия-игры для младших школьников «Новогодние приключения Алисы в Музейной стране» по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес» до 30 декабря Музей промышленности и искусства (г. Иваново, ул. Батурина, 6/40) Выставка «Серебряное Рождество», мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек до 31 января Музей ивановского ситца (г. Иваново, ул. Батурина, 11/42) Выставка «Новогодний вернисаж» (разножанровые произведения изобразительного искусства, выполненные в различных техниках на зимних, осенних и весенних пленэрах) с 23 декабря до 27 января Областной Дом художника (г. Иваново, пр. Ленина, 45) Персональная выставка кинешемского художника Владимира Шагина «Рождество» до 8 января Кинешемский художественно-исторический музей (г. Кинешма, ул. Комсомольская, 30) Театры Ивановской области Спектакль «ЧП болотного масштаба» - лесные приключения по мотивам русских народных сказок с 22 декабря до 27 января Ивановский драматический театр (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Спектакль «Они будут так трепетно счастливы» 25 декабря, 6 и 14 января Ивановский драматический театр (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Спектакль «Емеля.точка.RU» 6 и 21 января Ивановский драматический театр (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Новогодняя программа «Новогоднее путешествие в страну сказок» и спектакль «По щучьему велению» с 23 декабря по 8 января Ивановский областной театр кукол (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Премьера спектакля «Морозко» с 25 декабря до 6 января Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Премьерные показы спектакля «Волшебная лампа Аладдина» с 25 декабря до 25 января Кинешемский драматический театр (г. Кинешма, ул. Советская, 12) Акция «Сказочное новогоднее шоу - детям Ивановской области», новогодняя развлекательная программа для детей 28 декабря в 13.30 Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, пл. Пушкина, 2) Новогодний концерт студии современного и восточного танца «Амира-Дарр» «Новый год в стиле bellydance» 24 декабря в 14.00 Областной центр культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) Открытие традиционного областного конкурса «Настоящий Дед Мороз», костюмированный парад по главным улицам города Родники до площади им. Ленина 25 декабря в 11.00 районный Дом культуры «Лидер» г. Родники (г. Родники, пр-д Шагова, 1) площадь им. Ленина г. Родники Областные библиотеки Выставка-вернисаж «Здравствуй, зимушка-зима!» (художественные альбомы, репродукции, произведения поэтов и писателей о зиме, декоративные поделки, книги и аппликации, открытки, коллекция картин студентов художественного училища им. М.И. Малютина) до конца января 2017 года Центральная универсальная научная библиотека (г. Иваново, пр. Шереметевский, 11) Интерактивная выставка «Новогодняя сказка» с 19 декабря до 15 января Ивановская областная библиотека для детей и юношества (г. Иваново, ул. Крутицкая, 9)

поделиться ссылкой:

