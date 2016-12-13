В Ивановской области стартует благотворительная акция «Новогодний поезд»





В преддверии Нового года в Ивановской области стартует региональная благотворительная акция «Новогодний поезд». Ее участниками в этом году станут более 370 воспитанников детских домов и школ-интернатов.

В рамках акции в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдут новогодние праздники, гостями которых станут шефы-попечители учреждений, а также члены правительства области. Они подготовили для ребят подарки. Первые елки пройдут уже 22 декабря.

Кроме того, для воспитанников детских домов будут организованы выезды на новогодние праздничные мероприятия.

24 декабря по приглашению Фонда социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона» воспитанники трех организаций для детей-сирот побывают на ледовом шоу-сказке «Щелкунчик» в СК «Олимпийский» г. Москвы.

Воспитанники двух организаций для детей-сирот станут участниками Кремлевской елки и Новогодней елки Министерства образования и науки РФ.

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