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вчера, 10:34
В Москве решается вопрос кредитования вичугского комбината синтетического волокна
Заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка проведет Дмитрий Медведев
Сегодня, 21 декабря, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проведет заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка. В числе рассматриваемых вопросов – кредитование банком строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области. Проект реализуется в моногороде Вичуге и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год.
ключевые слова: ПЭТФ синтетическое волокно комбинат Внешэкономбанк кредитование Дмитрий Медведев
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"Комбинат синтетического волокна в Ивановской области начнет работать в 2016 году. Об этом рассказал прессе председатель правления ассоциации предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области Василий Гущин. "Строительство завода мощностью от 180 до 210 тыс тонн начнется в 2013 году и займет около трех лет", - рассказал Гущин."