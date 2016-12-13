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Новости

вчера, 10:34

В Москве решается вопрос кредитования вичугского комбината синтетического волокна

Заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка проведет Дмитрий Медведев


Сегодня, 21 декабря, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проведет заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка. В числе рассматриваемых вопросов – кредитование банком строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области. Проект реализуется в моногороде Вичуге и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год.



ключевые слова: ПЭТФ синтетическое волокно комбинат Внешэкономбанк кредитование Дмитрий Медведев
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ивановец22								
							
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  • вчера, 14:36
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							2012 год:
    

    
"Комбинат синтетического волокна в Ивановской области начнет работать в 2016 году. Об этом рассказал прессе председатель правления ассоциации предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области Василий Гущин. "Строительство завода мощностью от 180 до 210 тыс тонн начнется в 2013 году и займет около трех лет", - рассказал Гущин."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 15:50
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							А вагонов то хватит вывозить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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