В Москве решается вопрос кредитования вичугского комбината синтетического волокна

Заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка проведет Дмитрий Медведев





Сегодня, 21 декабря, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проведет заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка. В числе рассматриваемых вопросов – кредитование банком строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области. Проект реализуется в моногороде Вичуге и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год.

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