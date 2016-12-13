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Новости

вчера, 10:21

Областной слет экологических отрядов соберет около ста участников


22 декабря на базе Ивановского регионального центра развития дополнительного образования детей состоится слет экологических отрядов. В мероприятии примут участие около 100 обучающихся из 16 муниципальных образований региона.

В программе слета - выступление лауреатов областных природоохранных конкурсов, а также призеров всероссийских тематических акций.

В рамках слета пройдет встреча членов экологических отрядов с представителями природоохранных ведомств. Ребята смогут ознакомиться с планом мероприятий, посвященных Году экологии в РФ, перспективами реализации в Ивановской области мероприятий природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» - «Молодые защитники природы».

Члены экоотрядов в творческой форме отчитаются о проделанной за год работе, реализованных природоохранных и социальных проектах.



ключевые слова: экология школьники слет
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