Областной слет экологических отрядов соберет около ста участников





22 декабря на базе Ивановского регионального центра развития дополнительного образования детей состоится слет экологических отрядов. В мероприятии примут участие около 100 обучающихся из 16 муниципальных образований региона.

В программе слета - выступление лауреатов областных природоохранных конкурсов, а также призеров всероссийских тематических акций.

В рамках слета пройдет встреча членов экологических отрядов с представителями природоохранных ведомств. Ребята смогут ознакомиться с планом мероприятий, посвященных Году экологии в РФ, перспективами реализации в Ивановской области мероприятий природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» - «Молодые защитники природы».

Члены экоотрядов в творческой форме отчитаются о проделанной за год работе, реализованных природоохранных и социальных проектах.

поделиться ссылкой:

