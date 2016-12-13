В Иванове маршрутка сбила бабушку

Пострадавшая госпитализирована в ОКБ





ДТП случилось 20 декабря около 09.35 на улице Ташкентской областного центра. Микроавтобус «Пежо», за рулем которого находился 39-летний мужчина, сбил 78-летнюю старушку, когда та переходила проезжую часть вне «зебры».

В результате ДТП пострадавшую с травмами головы, ушибами лица и грудной клетки доставили в областную клиническую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель маршрутки был трезв.

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