Убийство 45 ударами костыля

Убийца спрятал тело погибшей в подполе и присыпал его картофелем

В суд направлено уголовное дело, расследованное СУ СКР по Ивановской области, по обвинению 41-летнего мужчины в убийстве.



По версии следствия, 8 октября 2016 года при совместном распитии спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес пострадавшей не менее 45 ударов костылем по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 67-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Убийца спрятал тело погибшей в подполе и присыпал его картофелем

Фрагменты деревянного костыля, который избивал жертву, он выбросил.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в день обнаружения тела – 11 октября 2016 года и сознался в совершении преступления.



поделиться ссылкой:

