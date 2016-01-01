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Новости

вчера, 09:28

Убийство 45 ударами костыля

Убийца спрятал тело погибшей в подполе и присыпал его картофелем

В суд направлено уголовное дело, расследованное СУ СКР по Ивановской области, по обвинению 41-летнего мужчины в убийстве.

По версии следствия, 8 октября 2016 года при совместном распитии спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес пострадавшей не менее 45 ударов костылем по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 67-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Убийца спрятал тело погибшей в подполе и присыпал его картофелем
Фрагменты деревянного костыля, который избивал жертву, он выбросил.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в день обнаружения тела – 11 октября 2016 года и сознался в совершении преступления. 



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