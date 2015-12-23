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Новости

20.12.2016 20:51

Лидер ивановских профсоюзов обвинил зампреда Правительства области в скрытых угрозах

ВИДЕО Александр Мирской проинформировал о ситуации Администрацию Президента России Владимира Путина

На заседании Правительства Ивановской области 20 декабря, которое было посвящено экологическим проблемам, руководитель областных профсоюзов Александр Мирской поднял вопрос о строительстве полигона отходов у деревни Тарасиха в Кинешемском районе.
По его мнению, такое строительство не учитывает негативных экологических последствий и кроме того может привести к закрытию санатория "Станко".

Александр Мирской заявил о том, что заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин в разговоре с ним, (пытаясь отговорить от отстаивания позиции против строительства полигона) утверждал, что "мусорный" бизнес - бандитский, а Мирской уже в возрасте.
Ряд присутствующих на заседании Правительства области восприняли эти слова Мирского так, что Ильюшкин высказывал Мирскому скрытые угрозы.

В частности, Мирской заявил: 
"Как со мной "работал" Ильюшкин? Говорил: ну, нет другого места в Ивановской области (для полигона). Потом стал говорить - какой у меня возраст... И мне это надо ли... Мол, бизнес бандитский этот, мусорный. 
После того как я проинформировал об этом Администрацию Президента РФ, Ильюшкин написал объяснительную, что он этим бизнесом не занимается"

Отметим, что сразу после заявления Мирского об угрозах в его адрес со стороны Ильюшкина, в интернет-блогах, близких к заместителю губернатора появилась информация о том, что "... федеральный центр выразил готовность к смене профсоюзного лидера в Ивановской области. С большой долей вероятности председатель Ивановского областного объединения организаций профсоюзов Александр Мирской может быть снят с должности".

Однако Александр Мирской был переизбран руководителем объединения на Конференции в сентябре 2015 года до 16 сентября 2020 года.
В соответствии с Уставом объединения, руководитель Ивановского областного объединения организаций профсоюзов избирается и снимается с должности делегатами Конференции при наличии кворума (в Конференции должны принимать участие не менее двух третей членских организаций и не менее двух третей избранных делегатов) с перевесом в 52%.




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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									баба маня								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 22:08
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							а какой бизнес у нас не "бандитский"? Если любая группа людей набравшая 10к рублей может создать свое коммерческое предприятие? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 22:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Санаторий Станко будет уничтожен этой свалкой. Санаторий, по факту, международного уровня! Господин Коньков и его команда понимают, что творят?! С одной стороны одна пустая болтовня про развитие туризма и отдыха в Ивановской области, с другой стороны уничтожение такого санатория. По-моему кому-то пора в отставку! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 20.12.2016 23:14
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							Самое лучшее место для мусорной свалки - Миловка, т.к. дерьмо туда уже даже на вертолётах возят...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									а судьи кто?								
							
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  • вчера, 08:45
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    • 
										+1
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							Дай тебе Бог здоровья Александр Николаевич Мирской, за то что не побоялся этих шавок бандитских! Молодец, настоящий мужик!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 09:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну на самом деле он далеко не лидер профсоюзов, а человек который пилит профсоюзные деньги. Он далек от настоящего независимого профсоюза 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 10:11
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Возможно. Ильюшкин - мирской - "то спор славян между собой". А вообще-то помойка на берегу Волги, да еще в таком тупике... Как водится, по дороге туда половину мусора свалят в окрестных лесах вдоль федеральной трассы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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