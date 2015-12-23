Лидер ивановских профсоюзов обвинил зампреда Правительства области в скрытых угрозах

ВИДЕО Александр Мирской проинформировал о ситуации Администрацию Президента России Владимира Путина

Ряд присутствующих на заседании Правительства области восприняли эти слова Мирского так, что Ильюшкин высказывал Мирскому скрытые угрозы.



В частности, Мирской заявил:

"Как со мной "работал" Ильюшкин? Говорил: ну, нет другого места в Ивановской области (для полигона). Потом стал говорить - какой у меня возраст... И мне это надо ли... Мол, бизнес бандитский этот, мусорный.

После того как я проинформировал об этом Администрацию Президента РФ, Ильюшкин написал объяснительную, что он этим бизнесом не занимается"





В соответствии с Уставом объединения, руководитель Ивановского областного объединения организаций профсоюзов избирается и снимается с должности делегатами Конференции при наличии кворума (в Конференции должны принимать участие не менее двух третей членских организаций и не менее двух третей избранных делегатов) с перевесом в 52%.

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