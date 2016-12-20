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Новости

20.12.2016 20:28

Губернатор - о субсидии при рождении первого ребенка, курортном сборе и "налоге на безработных"

Как мы уже сообщали, агентство ИТАР-ТАСС опубликовало интервью с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.
Публикуем избранные выдержки из интервью губернатора.

«При рождении первого ребенка думаем выдавать субсидию на жилье»
«Банкротство СУ-155 — это признак серьезного кризиса в строительной отрасли, который, судя по статистике, все еще продолжается…
Сейчас думаем над тем, как помочь отрасли и стимулировать спрос на жилье на региональном уровне... Возможно — и этот вопрос сейчас прорабатываем — мы пойдем по пути выделения из областного бюджета субсидий на покупку жилья молодым семьям при рождении первого ребенка».

«Безработные» с серыми зарплатами должны платить налог на медуслуги
"Мы при своем небольшом бюджете порядка 4 млрд рублей перечисляем ФОМСу, при этом, по нашим оценкам, от полумиллиарда рублей переплачиваем за неработающее население.
Безусловно, мы выполняем обязательства и готовы платить за детей, людей пенсионного возраста, другие категории граждан, за которые бюджет обязан платить.
Но есть люди, получающие "серые зарплаты" или числящиеся якобы безработными, а мы из регионального бюджета за них отчисляем средства. Получается, за счет добросовестных налогоплательщиков.
Лично я являюсь сторонником введения в таких случаях разумного платежа за пользование медицинской помощью. Конечно, должны быть выработаны определенные критерии. А регион, в свою очередь, сможет сэкономленные средства направить на другие важные вопросы — в здравоохранение, на дороги, газификацию". 

«Туризм становится обременением. Необходим курортный сбор»
«В целом мы сегодня наблюдаем стабильный рост турпотока: в 3 раза за последние 5 лет.
Но для того, чтобы город сохранять в привлекательном состоянии для туристов, нужны деньги. Как губернатор ежегодно решаю проблему выделения дополнительных средств городу, но уже не на развитие, а на поддержку элементарной инфраструктуры.
И получается, что туризм для региона становится обременением. Именно поэтому считаю, что в таких местах концентрированного турпотока, как Плес, уместный курортный сбор необходим, он был бы большим подспорьем».  

У Конькова к министру промышленности два вопроса
«Объем  рынка постельных комплектов в России оценивается на уровне 55–60 млн штук. По оценкам экспертов, 80–90% из них российские, и больше половины производится в Ивановской области. Мы уже давно воюем если не за импортозамещение, то, во всяком случае, точно против импорта на своем рынке и крепко удерживаем свои позиции…
Когда меня видит министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, то обычно в шутку говорит: "Все понятно, у вас два вопроса: или текстиль, или "Автокран".

Текстиль выжил, поскольку государство не занималось отраслью всерьез
"Промышленных гигантов в текстильной отрасли сегодня нет. Но объем всего российского рынка легкой промышленности сегодня превышает 2 трлн рублей в год — он второй по объемам после продовольственного. При этом государственная финансовая поддержка легкой промышленности составляет около 1 млрд рублей ежегодно.
​Именно то, что государство отраслью всерьез не занималось до недавнего времени, и позволило ей выжить и работать в условиях рынка. У нас за два десятка лет вырос крепкий малый и средний бизнес. Они более гибкие, активные, конкурентоспособные"
«Рассчитываем построить новый комбинат в 2017  году и к 2020 году выйти на производственные мощности»
«Разработка проекта строительства комбината по производству синтетического волокна и решение всех сопутствующих вопросов заняла несколько лет. Проект заказывали за счет регионального бюджета, потратив на это более 300 млн рублей. В сегодняшних ценах строительство комбината оценивается в сумму более 20 млрд рублей.
Сейчас мы уже понимаем, что комбинату в регионе быть. Выбрана площадка под Вичугой, появился инвестор, который выкупил готовый проект у области, заключены соглашения с иностранными инвесторами — немецкими и чешскими компаниями, ведутся переговоры с "Внешэкономбанком" (ВЭБ), который выступит в роли гаранта. Мы ждем в ближайшие дни положительного решения Наблюдательного совета ВЭБа. Если все сложится благополучно, то рассчитываем в 2017 году начать строительство комбината, а в 2020-м — выйти на производственные мощности». 
Мень про области помнит и ориентирует
"Михаил Александрович Мень, (губернатор Ивановской области в 2005–2013 годах), всегда об Ивановской области помнит и ориентирует нас по перспективным проектам министерства. Мы с ним достаточно регулярно встречаемся, обсуждаем какие-то вопросы, при этом он всегда этичен и тактичен — не вмешивается ни в кадровые вопросы, ни в политические и прочие дела, но всегда интересуется развитием региона". 



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