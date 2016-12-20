Павел Коньков: Gloria Jeans не ждем, по крайней мере пока





Информационное агентство ТАСС опубликовало большое интервью с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым. Среди прочего руководителю региона был задан и такой вопрос: «Вы обсуждали возможность захода в регион крупных компаний, которые занимаются производством одежды, например, Gloria Jeans?». И вот что на это ответил Павел Коньков:

«Мы много раз поднимали этот вопрос, проводили переговоры, но не получили какого-то серьезного ответа, поэтому сегодня текстильная промышленность Ивановской области в значительной степени развивается усилиями местных предпринимателей. Хотя среди них пусть и нет таких производств с громкими именами, но есть серьезные и успешные на протяжении многих лет компании. Нет, Gloria Jeans не ждем, по крайней мере пока».

Для справки:

«Глория Джинс» - российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для детей до 14 лет и молодёжи (примерно до 35 лет), под марками «Gloria Jeans» и «Gee Jay». Компания была основана в 1988 году Владимиром Мельниковым. По данным на начало 2013 года, компания управляет более чем 600 магазинами, расположенными в городах России и Украины.

Gloria Jeans - единственный бренд одежды в списке полусотни российских брендов, продажи которых превышают 5 миллиардов рублей в год (по оценке Forbes). В 2001 году Gee Jay стал «Брендом года» в категории «Одежда».



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