Южская мануфактура, перерабатывающая лён, получит 200 миллионов на модернизацию





Фонд развития промышленности (ФРП) окажет поддержку в форме займа ООО «Мануфактура Балина» – предприятию, реализующему проект внедрения технологии получения высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна в моногороде Южа.

Проект предусматривает модернизацию предприятия и установку на нем линии по ударно-волновой котонизации льна, линий по прядению, ткачеству и отделке тканей. В настоящее время технология прошла экспериментальную проверку на ООО «Мануфактура Балина» и подтвердила свою эффективность.

«Серьезным фактором, сдерживающим развитие производства тканей в России, является отсутствие собственной сырьевой базы. В этой связи ведется работа по налаживанию в регионе производства синтетического волокна и нитей. Что касается натуральных волокон, то губернатором поставлена задача по восстановлению позиций льняной отрасли, в первую очередь за счет внедрения новых технологий в переработке выращиваемого у нас короткого льна. Одним из направленных на это проектов является внедрение технологии ударно-волновой котонизации льна на «Мануфактуре Балина». При этом стоимость хлопко-льняной пряжи будет на 30% ниже зарубежных аналогов», – прокомментировал директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

Новые технологии позволят предприятию за два года обеспечить производство высококачественного котонина, смесовой пряжи, тканей из натурального сырья в общем объеме 3700 тонн в год. При этом будет создано более 100 новых рабочих мест.

В соответствии с бизнес-планом общий бюджет проекта составляет 592 млн. рублей, в том числе 200 млн рублей – займ Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба регионального департамента экономического развития и торговли.

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Напомним, Фондом развития промышленности уже была оказана поддержка четырем производственным предприятиям Ивановской области – займы на льготных условиях получили ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (Иваново), ООО «Праймтекс» (Родники), ООО «Протекс» (Родники) и ООО «ХБК «Навтекс» (Наволоки).