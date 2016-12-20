В ивановском магазине «Продукты» продавался подозрительный алкоголь

Полиция изъяла из оборота 64 бутылки





Сегодня, 20 декабря, сотрудники Административного департамента совместно с полицейскими провели проверку в ивановском магазине «Продукты» и выявили факт розничной продажи алкогольной продукции без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Из незаконного оборота изъято 64 бутылки алкоголя. Ведется административное расследование.

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