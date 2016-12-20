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20.12.2016 18:52
В ивановском магазине «Продукты» продавался подозрительный алкоголь
Полиция изъяла из оборота 64 бутылки
Сегодня, 20 декабря, сотрудники Административного департамента совместно с полицейскими провели проверку в ивановском магазине «Продукты» и выявили факт розничной продажи алкогольной продукции без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Из незаконного оборота изъято 64 бутылки алкоголя. Ведется административное расследование.
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В Иваново только один магазин "Продукты".
Огромная просьба к Вам (я думаю, что не только от меня) указывайте конкретно, адреса, магазины. Если Вы хотите оказать пользу читателям. А то все ваши новости сводятся к слухам услашаннами на лавочках, когда нет ничего конкретного (а может так оно и есть?), и смахивает на желтую прессу, когда писать нечего, а хочется сенсаций.
Позаботьтесь о здоровье Ваших читателей (это касается их здоровья и благополучия в семьях). Давайте не будем скрывать информацию. (Если она конечно есть).