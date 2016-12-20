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Новости

20.12.2016 18:52

В ивановском магазине «Продукты» продавался подозрительный алкоголь

Полиция изъяла из оборота 64 бутылки


Сегодня, 20 декабря, сотрудники Административного департамента совместно с полицейскими провели проверку в ивановском магазине «Продукты» и выявили факт розничной продажи алкогольной продукции без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Из незаконного оборота изъято 64 бутылки алкоголя. Ведется административное расследование.



ключевые слова: алкоголь торговля лицензия
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • 20.12.2016 19:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Информативно!
    
В Иваново только один магазин "Продукты".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Знаток2								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Уважаемые писатели новостей!
    
Огромная просьба к Вам (я думаю, что не только от меня) указывайте конкретно, адреса, магазины. Если Вы хотите оказать пользу читателям. А то все ваши новости сводятся к слухам услашаннами на лавочках, когда нет ничего конкретного (а может так оно и есть?), и смахивает на желтую прессу, когда писать нечего, а хочется сенсаций. 
    
Позаботьтесь о здоровье Ваших читателей (это касается их здоровья и благополучия в семьях). Давайте не будем скрывать информацию. (Если она конечно есть).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 10:15
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										0
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							Не обижайте желтую прессу - в ней как раз всегда все писалось по сути, но при очень жесткой и прямой подаче. (В отличие от официозных СМИ.) а вообще, возмущает: везде продают какие-то жидкости для мытья и прочее с намеком на то, что можно это выпить. Куда смотрит Роспотребнадзор? Они по городу ходят или летают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 09:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Адрес точный адрес указать нельзя, а вот намекнуть можно, но завтра этот магазин будет называться "Продуктовый" или " продукты для Вас"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff								
							
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  • вчера, 13:02
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    • 
										0
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							себе на новый год изъяли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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